聖縣橙色警戒 縣府仍維持禁令 南灣遊樂園今年難重開

位於南灣聖他克拉拉縣的大美國樂園。（取自樂園官網）

新的加州 衛生指引規定，今年年內全州範圍內的遊樂園都料將難以重開，尤其是像迪士尼 （Disney）、環球影城（Universal Studio）這樣的大型的遊樂園。

最新的指引中列明，中小型的遊樂園（園區容納人數低於1萬5000人），如果所在縣的疫情 監控等級是橙色（第三嚴重級別）則可以重啟。如果是大型遊樂園，則必須要達到黃色等級（第四嚴重級別）才能夠重啟。

大多數的加州主要的遊樂園所在的縣目前都是在紅色（第二嚴重級別）等級中，因此這些遊樂園都不能重開。像是南加州橙縣就是在紅色級別，縣內有迪士尼和Knott's草莓樂園；聖地牙哥也同樣處於紅色等級，縣內有知名的海洋世界（SeaWorld）和樂高樂園（Legoland）；位於灣區的蘇拉諾縣也是紅色等級，六旗遊樂園（Six Flags）也不能夠重開。

此外，聖他克魯茲也處於紅色狀態，灣區人愛去的Beach Boardwalk也就無法營業。洛杉磯則疫情嚴重，處於第一嚴重級別的紫色等級，縣內的知名景點環球影城和六旗遊樂園，以及位於海濱的Pacific Park同樣不得開門營業。東灣屋崙動物園的Adventure Landing也透露目前沒有在2020年恢復開放的計畫。

然而，就有縣市雖然進入了第三嚴重的橙色，但是縣府仍然不允許樂園開放。在南灣聖他克拉拉縣，現在就是橙色級別，可以開放中小型樂園。但是縣府方面表示，就算新的加州規定允許樂園開放，但是縣府一方仍然維持禁令。這樣也導致了南灣的大美國樂園（Great America），吉爾洛（Gilroy）的Gilroy Gardens也不得開門。