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「台灣能幫忙」 贈聖荷西聖心2萬片口罩

記者李榮／灣區報導
聖荷西台灣海外僑界急難救助協會捐贈2萬個口罩給聖心組織。（記者李榮／攝影）
聖荷西台灣海外僑界急難救助協會捐贈2萬個口罩給聖心組織。（記者李榮／攝影）

展現台灣能幫忙（Taiwan Can Help）的精神，聖荷西台灣海外僑界急難救助協會26日準備逾2萬片台灣製口罩，捐贈給聖荷西聖心組織（Sacred Heart Organization），由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、南灣僑教中心主任閻樹榮等人見證。聖心在地服務低收入與弱勢社群，他們感謝來自台灣的口罩與台裔社區的愛心。

賴銘琪指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響廣泛，但大家不會投降，會積極面對、抗疫。台灣提供例如口罩等防疫設備，協助共同抵抗疫情，降低病毒傳播，希望能早日控制情況。

賴銘琪也說，互相幫忙非常重要，就如諺語說的，「患難見真情」（A friend in need is a friend indeed）。

閻樹榮表示，台灣在防疫上算是相當成功，口罩扮演非常重要的角色。台灣在有餘力之下，捐贈口罩回饋，幫助防疫，也展現社區的愛心。

僑務委員、聖荷西台灣海外僑界急難救助協會李漢文指出，台灣口罩品質高，救助協會陸續捐了許多口罩給主流，表達對主流社會的關懷、一同抗疫，也希望能與主流有更緊密接觸，多結交朋友，宣揚台灣。僑務委員李文雄、救助協會副會長韓中芬，以及傅紅玉等僑領都到場參與捐贈儀式。

聖心組織總監卡特納（Demone Cartner）非常感謝台灣與社區的捐助，這批口罩對於聖心很有意義，能夠防止疫情擴散。經理皮卓（Annette Pizzo）也表示，未來兩個月聖心計畫發送7000多份的食物，而這批口罩屆時就能派上用場，協助防疫，保護大家、相信很多家庭都會受惠。

台灣 防疫 疫情

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