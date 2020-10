「台灣能幫忙」 贈聖荷西聖心2萬片口罩

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會捐贈2萬個口罩給聖心組織。(記者李榮/攝影)

展現台灣 能幫忙(Taiwan Can Help)的精神,聖荷西台灣海外僑界急難救助協會26日準備逾2萬片台灣製口罩,捐贈給聖荷西聖心組織(Sacred Heart Organization),由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、南灣僑教中心主任閻樹榮等人見證。聖心在地服務低收入與弱勢社群,他們感謝來自台灣的口罩與台裔社區的愛心。

賴銘琪指出,新冠肺炎(COVID-19)疫情 影響廣泛,但大家不會投降,會積極面對、抗疫。台灣提供例如口罩等防疫 設備,協助共同抵抗疫情,降低病毒傳播,希望能早日控制情況。

賴銘琪也說,互相幫忙非常重要,就如諺語說的,「患難見真情」(A friend in need is a friend indeed)。

閻樹榮表示,台灣在防疫上算是相當成功,口罩扮演非常重要的角色。台灣在有餘力之下,捐贈口罩回饋,幫助防疫,也展現社區的愛心。

僑務委員、聖荷西台灣海外僑界急難救助協會李漢文指出,台灣口罩品質高,救助協會陸續捐了許多口罩給主流,表達對主流社會的關懷、一同抗疫,也希望能與主流有更緊密接觸,多結交朋友,宣揚台灣。僑務委員李文雄、救助協會副會長韓中芬,以及傅紅玉等僑領都到場參與捐贈儀式。

聖心組織總監卡特納(Demone Cartner)非常感謝台灣與社區的捐助,這批口罩對於聖心很有意義,能夠防止疫情擴散。經理皮卓(Annette Pizzo)也表示,未來兩個月聖心計畫發送7000多份的食物,而這批口罩屆時就能派上用場,協助防疫,保護大家、相信很多家庭都會受惠。