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世邦魏理仕：大型科技公司 保住矽谷經濟優勢

編譯組／灣區26日電
世邦魏理仕報告表示，矽谷商用房地產市場受到大型科技公司推動，保住發展優勢。（Getty Images）
世邦魏理仕報告表示，矽谷商用房地產市場受到大型科技公司推動，保住發展優勢。（Getty Images）

商用房地產集團世邦魏理仕（CBRE）26日公布最新報告說，儘管新冠疫情給未來帶來不確定性，大型科技企業仍帶動著矽谷的發展，當地商用房地產市場被認為是美國最有彈性、發展最快的市場。

不過，同樣在灣區的舊金山房地產前景就沒有矽谷那麼樂觀。舊金山商用房地產市場以初創公司和創投支持的科技公司為主，由於許多公司減少辦公室需求，正面臨轉租增長的最大風險。

世邦魏理仕這份「科技30」（Tech 30）的報告，主要研究美國30個最大的高科技地區，包括矽谷、舊金山、洛杉磯、聖地牙哥、西雅圖、紐約市和波士頓。

CBRE科技觀察部門行政總監安河内（Colin Yasukochi）說：「科技業在疫情中扮演幫助社會和企業適應現狀的重要角色，他們總部大部分都設在矽谷，在股市的表現非常突出。」

報告表示，如Google、Adobe、蘋果、臉書、Netflix、輝達（Nvidia）、LinkedIn和亞馬遜等公司，都協助推動了對矽谷辦公空間的需求。相反地，舊金山一些科技公司決定大幅縮減所需的辦公空間，有的解除辦公室合約，有的將辦公室轉租出去。

報告指出，矽谷在截至6月30日的過去兩年中，辦公室租金增長在30個高科技地區中排名第四，增幅為11.6%。Google總部所在地山景城是辦公室空置率第二低的地區，僅次於西雅圖的南湖聯合區（South Lake Union）。

安河内說：「大型科技公司是矽谷辦公空間的主要使用者，為未來幾年的市場彈性和發展提供了堅實的基礎。舊金山市則是年輕初創公司和上市公司最大的集中地，這些公司受到疫情非常大的衝擊。」

世邦魏理仕說：「科技業是避疫期間繼續推動商業活動不可或缺的元素，透過加速經濟的數位轉型，它有可能領導下一個發展周期。」

矽谷 舊金山 房地產

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