舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家

位於華埠與北岸區交界處的眾多娛樂行業場所，自疫情爆發以來就異常冷清。（記者黃少華／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）和財務官何世豪（Treasurer José Cisneros）26日宣布在兩年內減免薪資稅、牌照費和商業登記費約250萬元，以支援約300家因「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 而只能有限度重開甚至無法重開的商業。

這是布里德支持舊金山經濟復甦工作的一部分，符合復甦特別工作組的建議。

布里德指出，這些商業包括歌舞場所、夜總會、酒吧、提供現場表演的餐廳，都為舊金山的文化產業做出貢獻。儘管難以經營，這些生意過去一段時間仍需支付一定的稅費。

布里德說：「我們希望確保這些商業仍能帶來音樂、表演和刺激，並提供就業 機會。娛樂和夜生活是人們生活和遊覽舊金山的重要原因。希望這些額外的稅費減免，能够減輕業主所面臨的經濟壓力。」

何世豪說：「這將為許多因COVID-19疫情而關閉的商業消除一個迫在眉睫的負擔。」

市府為大約300家娛樂場所商家提供財政救濟，每家的年總收入低於2000萬元。這是減免稅費而不是延期，未來將不必償還，但仍須提交所有營業稅的申報表。

今年8月，布里德和何世豪曾宣布將牌照費和商業登記費再度延後到2021年3月1日收取。除了娛樂和夜生活服務業以外的其他商業，這些延期付款安排仍然有效。

布里德最近宣布支持小商業和藝術文化機構的工作方針包括：

•共享空間許可證延長至2021年6月30日，並努力使該計畫永久化；

•SF Shines計畫提供160萬元贈款和設計服務，以支持社區小商業購買家具和裝置並重新裝修空間、滿足運營衛生要求；

•提供藝術家、藝術教育家、藝術組織和文化工作者近600萬元的資助；

•文化社區建設計畫，向每項立法批准的文化區獎勵26萬5000元，以保護、加强和促進其文化社區建設。