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金山2學區官員遭網路暴力

編譯組 / 舊金山26日電
有社交媒體照片將金山學區官員的照片打上納粹符號。（取自推特）
有社交媒體照片將金山學區官員的照片打上納粹符號。（取自推特）

舊金山兩名聯合學區的官員，疑因為在洛威爾高中（Lowell High）改革一事中鮮明的立場而遭遇網路暴力。事件引起政界公憤，全城官員齊齊發聲反對。

遭遇網路暴力的兩名學區教育委員分別是盧佩思（Gabriela Lopez）與高勵思（Alison Collins）。在社交媒體貼文中，她們兩人的頭像被畫上紅色大叉，同時印上納粹的標誌萬字符（swastikas）。

更令人震驚的是，在一個視頻中，一個穿著血手套的手拿著印有盧佩思和高勵思二人的照片，隨後照片被點燃、燒毀，風格形同驚悚電影。

10月26日，全城官員，包括學區的教委、市議員和州議員等均出席在舊金山聯合學區辦公總部的大樓的集會，譴責這樣的網路暴力欺凌。

盧佩思形容事件就是暴力騷擾的例證。血手套燒照片的視頻場景，盧佩思認為就是在鼓吹傷害他人，因為製作拍攝那樣的視頻需要先打印出來照片、然後再用血手套、再點燃，還要搭配「可怕的」（eerie）背景音樂，所以是個「暴力場面」。

舊金山市長布里德（London Breed）也發聲明譴責，認為大家在政策立場上有不同，但不能訴諸仇恨與暴力。

據悉發佈上述照片和視頻的臉書頁面幕後作者是一名聯合學區畢業生。雖然沒有人報案，但是目前警方已經在調查當中。

名校洛威爾高中改革曾經引起極大爭議。聯合學區因為疫情原因，將原本以學業成績為招生標準的制度改為抽籤，在上周通過。盧佩思與高勵思是改革的積極支持者。

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