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司法部還想封殺微信 遭聯邦法官駁回

記者劉先進／舊金山報導
微信App，是在美華人和親友溝通的重要工具。（記者劉先進／攝影）
微信App，是在美華人和親友溝通的重要工具。（記者劉先進／攝影）

舊金山聯邦法官比勒（Laurel Beeler）決定駁回司法部的動議，維持針對封殺微信的初步禁止令。這意味著，在美數百萬華人依然可以正常使用微信的下載、更新和轉帳等所有功能。

川普政府此前下達禁令，希望禁止微信更新、下載和轉帳。「美國微信用戶聯合會」提訟後，舊金山聯邦法官比勒（Laurel Beeler）下達初步禁制令，阻止禁令生效。司法部則在第九巡迴法庭上訴，提出動議，希望上訴前，法官暫緩執行禁令。

比勒表示，政府認為微信對美國國家安全有威脅，強烈要求暫停執行法院禁制令。否則，政府和公共利益將受不可彌補的損害。政府認為，封殺微信法理有據，雖然禁止微信的互聯網服務，但保持內容中性，（Content Neutral，即調控不得規定或限制所要表達的內容資訊），是根據憲法第一修正案實施中度審查（intermediate scrutiny，政府必須以不會給言論造成超過必要負擔的方式，推進政府利益）。

比勒說，政府的補充證據說明騰訊透過微信，對美國國家安全構成威脅。但正如法院之前所認為，政府禁止微信的作法並沒有僅限於（narrowly tailored）促進政府在國家安全方面的重大利益。比如，禁止政府設備上使用微信應用，澳洲已採類似作法，國土安全局也建議如此。或採其他緩解程式，如騰訊所建議（註：設定有安全措施的新版App源代碼，與美國雲儲存用戶合作數據儲存），或前Cisco首席技術官希爾德布蘭德（Joe Hildebrand）提出的數據安全最優解決方法。「作為緩解計畫要求業界實行，應允許繼續使用微信，既解決政府的國家安全利益考量，也留下充分溝通管道。而對華裔社區來說，並沒有可行的替代微信的平台或應用程式。」

比勒說，相關紀錄並不支持這樣的結論，即政府針對性的定義微信被禁止的交易，以保護國家安全利益。相反，紀錄顯示以下結論：限制微信，對言論造成的負擔，遠遠超過推進政府合法利益所需。「因此，法院拒絕政府提出的暫緩執行初步禁令的動議。」

舊金山聯邦法官比勒（Laurel Beeler）決定駁回司法部的動議，維持對封殺...
舊金山聯邦法官比勒（Laurel Beeler）決定駁回司法部的動議，維持對封殺微信的初步禁制令。在美數百萬華人依然可使用微信的下載、更新和轉帳等所有功能。（記者劉先進／翻攝）

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