美國大上海聯盟 邀金山警方雙語談治安

美國大上海聯盟邀請警官易文耀等人分享治安相關議題。（本報資料照片）

近幾年灣區的治安問題頻傳，舊金山 灣區的社會安全環境日益令人憂慮，華人常成為安全問題的受害者。「美國 大上海聯盟」宣布10月27日舉辦講座，邀請舊金山警察 局中央分局長易文耀和警官周俊謙雙語主講「 如何應對當前憂慮的安全環境」（How to cope with current worrying security environment?），由警方直接分享經驗，並且回答市民關心的問題。

美國大上海聯盟指出，治安是與民眾切身利益息息相關，因此大上海聯盟邀請舊金山警察局中央分局長易文耀和警官周俊謙，用中英文雙語主講「 如何應對當前憂慮的安全環境」。當日警方將在視訊會議中分享警方如何保護民眾，以及市民的自保建議等，並且回答民眾的問題。

美國大上海聯盟璩以中表示，聯盟先前也曾舉辦過線上講座，獲得廣大迴響。這次選定治安相關議題，而且請到華裔警官親自主講，就是希望能夠讓華人民眾能更了解治安，並且與警方直接溝通。他表示，近年來很多華人都愈來愈擔心治安問題，因此特地邀請華裔警察主講，回饋社區。

活動透過Zoom舉行。Meeting ID：86097790409。密碼876358。歡迎各界朋友屆時登記參與。