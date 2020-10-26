免費流感疫苗 惠及金山多元族裔社區

慈濟、Walgreens、金山州大與中華總會館代表合影。（記者李晗／攝影）

年末流感季節來襲，各界也呼籲民眾積極接種流感疫苗 。舊金山 慈濟基金會與Walgreens合作八年，提供免費流感疫苗，惠及舊金山多元族裔社區，尤其是華人社區。

10月25日，慈濟與Walgreens在華埠 中華總會館舉行免費打流感疫苗的活動，這也是雙方今年的第五次，也是最後一次合作舉行免費打流感疫苗的活動。

今年五次的活動中，有兩次是在舊金山華埠，提供了大約200針疫苗。另外三次活動，分別是在非裔聚居的灣景區（Bayview）的公屋Alice Griffith，一間長者公寓，同時Delancey街為出獄更生人士打疫苗。

Walgreens藥房經理曹德雲說，2012年時，Walgreens開始探求與社區合作，為社區的民眾免費打疫苗。最早是在華埠劉貴明小學舉行打流感疫苗活動。今年2020年則是第一次在華埠有這麼大型的打針活動。期間還有在日落區的慈濟會所、米慎區的中文學校等舉行。

打疫苗的合作中，Walgreens則是提供流感針，慈濟也是許多志工在現場幫忙組織。當天華埠中華總會館的活動從上午11時持續到下午2時，陸陸續續都有民眾前來打針。相較於第一次，當天的人群較為年輕，因為很多長者可能已經在醫院和診所中打了疫苗。

金山州立大學護理學院教授周芳玉也在現場提供量血壓服務。舊金山州立大學聯同舊金山加大（UCSF）邀請有17歲以下孩子的母親，加入預防肥胖和乳癌研究項目，通過智能手機接收為期12周的健康教育信息，改善健康狀況，全程參與者可獲120元報酬。電話（650）285-8714，微信群scoppstudy。

近來因為舊金山疫情情況好轉，因此辦公場所、商業活動、宗教場所等將可以進一步開放。位於日落區Irving的慈濟會所也將在疫情之後重開，開門時間是每周四和周六兩天，早上10時至下午1時。