我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

免費流感疫苗 惠及金山多元族裔社區

記者李晗／舊金山報導
慈濟、Walgreens、金山州大與中華總會館代表合影。（記者李晗／攝影）
慈濟、Walgreens、金山州大與中華總會館代表合影。（記者李晗／攝影）

年末流感季節來襲，各界也呼籲民眾積極接種流感疫苗舊金山慈濟基金會與Walgreens合作八年，提供免費流感疫苗，惠及舊金山多元族裔社區，尤其是華人社區。

10月25日，慈濟與Walgreens在華埠中華總會館舉行免費打流感疫苗的活動，這也是雙方今年的第五次，也是最後一次合作舉行免費打流感疫苗的活動。

今年五次的活動中，有兩次是在舊金山華埠，提供了大約200針疫苗。另外三次活動，分別是在非裔聚居的灣景區（Bayview）的公屋Alice Griffith，一間長者公寓，同時Delancey街為出獄更生人士打疫苗。

Walgreens藥房經理曹德雲說，2012年時，Walgreens開始探求與社區合作，為社區的民眾免費打疫苗。最早是在華埠劉貴明小學舉行打流感疫苗活動。今年2020年則是第一次在華埠有這麼大型的打針活動。期間還有在日落區的慈濟會所、米慎區的中文學校等舉行。

打疫苗的合作中，Walgreens則是提供流感針，慈濟也是許多志工在現場幫忙組織。當天華埠中華總會館的活動從上午11時持續到下午2時，陸陸續續都有民眾前來打針。相較於第一次，當天的人群較為年輕，因為很多長者可能已經在醫院和診所中打了疫苗。

金山州立大學護理學院教授周芳玉也在現場提供量血壓服務。舊金山州立大學聯同舊金山加大（UCSF）邀請有17歲以下孩子的母親，加入預防肥胖和乳癌研究項目，通過智能手機接收為期12周的健康教育信息，改善健康狀況，全程參與者可獲120元報酬。電話（650）285-8714，微信群scoppstudy。

近來因為舊金山疫情情況好轉，因此辦公場所、商業活動、宗教場所等將可以進一步開放。位於日落區Irving的慈濟會所也將在疫情之後重開，開門時間是每周四和周六兩天，早上10時至下午1時。

慈濟和Walgreens已經在今年舉辦了五場免費流感疫苗的活動。（記者李晗／攝影...
慈濟和Walgreens已經在今年舉辦了五場免費流感疫苗的活動。（記者李晗／攝影）

流感疫苗 舊金山 華埠

上一則

舊金山經文處舉辦票選…最想念台灣美食 鹹酥雞奪冠

下一則

被「化身」獅子？ 金山市議員候選人阮大陸斥種族歧視

延伸閱讀

競選庫市議員／魏虹捲土重來 要替社區發聲

競選庫市議員／魏虹捲土重來 要替社區發聲
聖縣檢測率遠高於加州平均 30日露天檢測站同時打流感疫苗

聖縣檢測率遠高於加州平均 30日露天檢測站同時打流感疫苗
南韓打流感疫苗頻傳死 台也51人不良反應

南韓打流感疫苗頻傳死 台也51人不良反應
流感疫苗 疫期更應注射

流感疫苗 疫期更應注射
金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪

金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%