我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

被「化身」獅子？ 金山市議員候選人阮大陸斥種族歧視

記者李晗／舊金山報導
有攻擊文宣將阮大陸「化身」成為獅子的動物模樣。（視頻截圖）
有攻擊文宣將阮大陸「化身」成為獅子的動物模樣。（視頻截圖）

舊金山市議員選戰進入最後衝刺，各種攻擊候選人的文宣傳單層出不窮。在第七區（舊金山西南面）的市議員競選中，有傳單將候選人之一的阮大陸（Vilaska Nguyen）「化身」成為獅子的動物模樣。阮大陸則斥責這樣的描繪是對於亞裔種族歧視

阮大陸是越南裔美國人，生於阿拉斯加，現供職於舊金山公辯官（Public Defender）辦公室，擔任公辯律師。周末期間他在社交媒體發布視頻，披露有攻擊文宣開始寄到第七區的住址中，並且在視頻中展示該文宣的內容。

該文宣的文字內容顯示，在政治叢林中有許多騙子，但是阮大陸是騙子之王（Lyin’ King）。騙子之王英文發音與獅子王（Lion King）接近。然後文宣的圖片則是將阮大陸的頭像安裝在一隻獅子的身上。此前有關阮大陸的職業職稱以及住址方面的信息都有引起過爭議。

阮大陸則斥責這樣的文宣是非常「惡心的」和帶有種族歧視的。「他們把我的頭像，一個越南戰爭難民兒子的頭像，放在一個叢林中的動物的頭上」。

他說，將亞裔美國人刻畫成為動物的圖像，是1800年代以來種族歧視的政治宣傳，這樣的手段常常被用來將亞裔「非人化」（dehumanize），從而摧毀亞裔在政治組織上的努力以及推動反亞裔的法律。

今年選舉有大量資金湧入金山議員選舉之爭，不少負面攻擊文宣都指向部分進步派的候選人。此前市議員候選人陳詩敏與現任議員李麗嫦也遭到文宣攻擊，被刻畫成共產主義毛時代的「革命接班人」。陳詩敏隨後與眾多社區代表譴責該文宣。

種族歧視 亞裔 舊金山

上一則

免費流感疫苗 惠及金山多元族裔社區

下一則

榮光聯誼會31日線上慶祝榮民節 抽獎送紅包

延伸閱讀

金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪

金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪
布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民
金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了
抽籤招生 金山洛威爾高中改革案通過 華裔示威

抽籤招生 金山洛威爾高中改革案通過 華裔示威
保護少數族裔 金山警局成立新部門

保護少數族裔 金山警局成立新部門

金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民

金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%