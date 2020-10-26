被「化身」獅子？ 金山市議員候選人阮大陸斥種族歧視

有攻擊文宣將阮大陸「化身」成為獅子的動物模樣。（視頻截圖）

舊金山 市議員選戰進入最後衝刺，各種攻擊候選人的文宣傳單層出不窮。在第七區（舊金山西南面）的市議員競選中，有傳單將候選人之一的阮大陸（Vilaska Nguyen）「化身」成為獅子的動物模樣。阮大陸則斥責這樣的描繪是對於亞裔 的種族歧視 。

阮大陸是越南裔美國人，生於阿拉斯加，現供職於舊金山公辯官（Public Defender）辦公室，擔任公辯律師。周末期間他在社交媒體發布視頻，披露有攻擊文宣開始寄到第七區的住址中，並且在視頻中展示該文宣的內容。

該文宣的文字內容顯示，在政治叢林中有許多騙子，但是阮大陸是騙子之王（Lyin’ King）。騙子之王英文發音與獅子王（Lion King）接近。然後文宣的圖片則是將阮大陸的頭像安裝在一隻獅子的身上。此前有關阮大陸的職業職稱以及住址方面的信息都有引起過爭議。

阮大陸則斥責這樣的文宣是非常「惡心的」和帶有種族歧視的。「他們把我的頭像，一個越南戰爭難民兒子的頭像，放在一個叢林中的動物的頭上」。

他說，將亞裔美國人刻畫成為動物的圖像，是1800年代以來種族歧視的政治宣傳，這樣的手段常常被用來將亞裔「非人化」（dehumanize），從而摧毀亞裔在政治組織上的努力以及推動反亞裔的法律。

今年選舉有大量資金湧入金山議員選舉之爭，不少負面攻擊文宣都指向部分進步派的候選人。此前市議員候選人陳詩敏與現任議員李麗嫦也遭到文宣攻擊，被刻畫成共產主義毛時代的「革命接班人」。陳詩敏隨後與眾多社區代表譴責該文宣。