金山小偷無視Walgreens內有電視鏡頭拍攝 仍公然盜竊

一名竊賊無視電視節目鏡頭，公然在舊金山一家Walgreens內行竊。（電視新聞截圖）

為了報導舊金山 猖獗的盜竊風氣，電視節目「內幕報導」（Inside Edition）上周在舊金山一家Walgreens藥房進行拍攝時，一名男子竟公然在鏡頭前竊走商品，影片被上傳到社群媒體 上。

影片顯示，這名竊賊完全無視攝影 機在Walgreens店內移動拍攝，他跳進櫃台後抱起一個充氣床就離開。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這家位於舊金山Van Ness和Eddy交叉口的Walgreens，因為盜賊猖狂，每日平均損失1000元，已宣布將於11月11日關門。

這家Walgreens的老顧客路克（Sebastian Luke）說：「我替這家店的職員感到難過，他們經常遭人言語攻擊。職員表示，Walgreens要求員工不要涉及紛爭，以免有人受傷或被告，所以竊賊不斷回來搶東西，他們實在無能為力。」

舊金山商會公共政策主任鄭杰（Jay Cheng，音譯）表示，這將是舊金山2020年倒閉的第三家Walgreens。Walgreens去年初就宣布，他們會關閉舊金山至少八家分店。

鄭杰表示，他經常收到藥房和其他商店遭人行竊的投訴，尤其是市政中心（Civic Center）附近的商店，網路上也有許多竊賊掃光商店內貨物的影片。

鄭杰說：「關於這家Walgreens的報導，凸顯出在舊金山做生意的不易，竊取商店財物是一個很嚴重的問題，不是只有連鎖店會被搶，連像漫畫書店這類小商店也會被搶。」

鄭杰還表示，儘管許多較大的商店雇用了保安，也未能阻止這類竊案繼續發生。