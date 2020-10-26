我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

返中前虛驚 金山華人病毒檢測多做1次才順利登機

記者劉先進／列治文報導
華人Angela提醒，如今回中國機票便宜不少，但須登機前拿到三天內的核酸檢測陰性結果，一定要預留時間，算準檢測報告出具時間。（取自聯邦航空管理局推特）
華人Angela提醒，如今回中國機票便宜不少，但須登機前拿到三天內的核酸檢測陰性結果，一定要預留時間，算準檢測報告出具時間。（取自聯邦航空管理局推特）

為降低疫情跨境傳播風險，中國民航局、海關總署、外交部聯合發布公告要求，自美國搭乘直飛航班赴華的中、外籍乘客，須於登機前三天內完成新冠病毒核酸檢測。中國公民憑檢測陰性證明申領帶「HS」標識的綠色健康碼登機。

列治文華人居民Angela Ni 25日表示，母親原定21日乘飛機回國，此前做了兩次核酸檢測，其中一個網路評價速度較快的檢測點遲遲不出結果，一家人急得要死。好在第二個檢測點在登機前一天公布陰性檢測結果，「檢測來得慢，當天檢測出結果又太貴，我們都準備改簽機票了。幾乎是最後壓哨時刻拿到結果，火速上傳到手機端小程式形成健康碼，順利登機。」

Angela說，之前回國機票太貴，動輒4000、5000美元，所以母親回去的事情一直拖延。直到10月初，經搜索發現，先從舊金山飛加拿大溫哥華再中轉回國機票價格便宜不少，所以趕緊預訂11月20日的機票，總計1145元。但航班臨時取消，她又加急預訂10月21的機票。

眼看母親即將回國登機，Angela為核酸檢測犯了愁。聽朋友說，皮諾（Pinole）某個檢測點出結果的時間只有一到三天，她先帶母親去做了檢測。「本想著安心等結果就行，又怕不保險，所以第二天去了康柯德（Concord）做測試。事實證明，有備無患完全沒有錯。」

Angela說，朋友的親身經歷並不靠譜，左等右等，皮諾檢測點一直告訴她，結果處理中。她當時急得就像熱鍋上的螞蟻，坐立不安。到20日早上，她一度考慮去做快速檢測，可以當天出結果，但卻發現，費用需要400元，「這個檢測實在有點貴。現在不比3月到5月回國，航班少，票價貴，還不能退改。我是在航空公司官網買的票，可以改簽，所以一度考慮改機票，再另外做檢測。」

20日上午11時許，Angela的電郵忽然提示說，康柯德的陰性檢測結果出來了。她感覺心中的大石頭放下來，「趕緊幫助媽媽申請綠色健康碼。沒想到大使館效率很高，不到一小時就拿到手，終於能坐飛機回國了！」

Angela說，最諷刺的是，母親21日都順利登機了，她在22日凌晨才收到皮諾檢測點的結果。「所以也想提醒華人朋友，乘飛機回國，需要三天的核酸檢測陰性證明，一定不要心存僥倖心理，要算準日子做檢測，實在不行，做兩次測試，未雨綢繆最好。」

列治文華人居民Angela 說，母親原定21日乘飛機回國，此前做了兩次核酸檢測，...
列治文華人居民Angela 說，母親原定21日乘飛機回國，此前做了兩次核酸檢測，其中一個，網路評價速度較快的檢測點，遲遲不出結果。好在第二個檢測點在登機前一天公布陰性結果，幾乎是最後壓哨時刻才成功，虛驚一場。（華人供圖）

檢測 中國 華人

上一則

灣區捷運載客量升至疫情爆發以來最高 9成乘客戴口罩

下一則

灣區名將周知方奪銀 陳楷雯職業生涯最高分

延伸閱讀

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民
金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了
抽籤招生 金山洛威爾高中改革案通過 華裔示威

抽籤招生 金山洛威爾高中改革案通過 華裔示威
東灣皮諾 房價實惠 升值空間大 不少華人進駐

東灣皮諾 房價實惠 升值空間大 不少華人進駐
保護少數族裔 金山警局成立新部門

保護少數族裔 金山警局成立新部門

金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民

金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%