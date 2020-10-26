返中前虛驚 金山華人病毒檢測多做1次才順利登機

華人Angela提醒，如今回中國機票便宜不少，但須登機前拿到三天內的核酸檢測陰性結果，一定要預留時間，算準檢測報告出具時間。（取自聯邦航空管理局推特）

為降低疫情跨境傳播風險，中國 民航局、海關總署、外交部聯合發布公告要求，自美國搭乘直飛航班赴華的中、外籍乘客，須於登機前三天內完成新冠病毒核酸檢測 。中國公民憑檢測陰性證明申領帶「HS」標識的綠色健康碼登機。

列治文華人 居民Angela Ni 25日表示，母親原定21日乘飛機回國，此前做了兩次核酸檢測，其中一個網路評價速度較快的檢測點遲遲不出結果，一家人急得要死。好在第二個檢測點在登機前一天公布陰性檢測結果，「檢測來得慢，當天檢測出結果又太貴，我們都準備改簽機票了。幾乎是最後壓哨時刻拿到結果，火速上傳到手機端小程式形成健康碼，順利登機。」

Angela說，之前回國機票太貴，動輒4000、5000美元，所以母親回去的事情一直拖延。直到10月初，經搜索發現，先從舊金山飛加拿大溫哥華再中轉回國機票價格便宜不少，所以趕緊預訂11月20日的機票，總計1145元。但航班臨時取消，她又加急預訂10月21的機票。

眼看母親即將回國登機，Angela為核酸檢測犯了愁。聽朋友說，皮諾（Pinole）某個檢測點出結果的時間只有一到三天，她先帶母親去做了檢測。「本想著安心等結果就行，又怕不保險，所以第二天去了康柯德（Concord）做測試。事實證明，有備無患完全沒有錯。」

Angela說，朋友的親身經歷並不靠譜，左等右等，皮諾檢測點一直告訴她，結果處理中。她當時急得就像熱鍋上的螞蟻，坐立不安。到20日早上，她一度考慮去做快速檢測，可以當天出結果，但卻發現，費用需要400元，「這個檢測實在有點貴。現在不比3月到5月回國，航班少，票價貴，還不能退改。我是在航空公司官網買的票，可以改簽，所以一度考慮改機票，再另外做檢測。」

20日上午11時許，Angela的電郵忽然提示說，康柯德的陰性檢測結果出來了。她感覺心中的大石頭放下來，「趕緊幫助媽媽申請綠色健康碼。沒想到大使館效率很高，不到一小時就拿到手，終於能坐飛機回國了！」

Angela說，最諷刺的是，母親21日都順利登機了，她在22日凌晨才收到皮諾檢測點的結果。「所以也想提醒華人朋友，乘飛機回國，需要三天的核酸檢測陰性證明，一定不要心存僥倖心理，要算準日子做檢測，實在不行，做兩次測試，未雨綢繆最好。」