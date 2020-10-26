22號提案 Uber阻過關 豪砸2億

第22號提案的目的，是阻止叫車平台(例如Uber)的司機，取得正式雇員(employee)的法律地位，但圖中這名Uber司機卻支持這項提案。(Getty Images)

第22號提案對陣雙方所投入的選戰經費，再次擴大，已經成為加州 史上最昂貴的選民提案。

叫車平台Uber和另外兩家外賣平台公司，22日再投入920萬元競選經費，加上之前所投入的經費，總數已達1億9500萬元，創下加州史上競選經費的最高紀錄。

除了支持第22號提案的1億9500萬元，反對的一方也總共投入了1070萬元。反方的經費主要來自加州的工會。

加州今年1月起生效的AB5法案，將Uber和Lyft等叫車平台的司機(以及其他零工司機)，視為正式雇員(employees)；一旦成為正式雇員，司機就可享有健保 、最低工資和有薪病假等福利。

第22號提案的目的是阻止司機成為雇員，用意是，如果他們不能成為雇員，那麼Uber等公司就不用給予他們健保和最低工資等福利。對於Uber和Lyft來說，雇用司機的成本將成為巨大支出，導致它們原來的經營模式難以維持下去，因此Uber等投入巨額競選經費，誓不讓22號提案過關。

22號提案還有一前所未見的規定，即：這項提案一旦通過，州議會如果再要通過反對22號提案的其他法案，必須得到州參眾兩會各八分之七的票數才能通過。一項法案竟要八分之七的票數，如此高的門檻，從未聽過，可見Uber等通過這項法案的決心。

柏克萊加大上月中的一項大型民調 ，訪問了5942名選民，發現39%的人支持22號提案，36%反對，25%沒有決定。9月底的SurveyUSA民調(只訪問了588名選民)則顯示，45%支持，31%反對，25%沒有決定。兩項民調都顯示支持者較多，顯示提案有可能通過。因為有可能通過，所以Uber等才會繼續加碼，投入更多經費。