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最後一場辯論 胡佛資深研究員韓森：川普贏了

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學胡佛研究院資深研究員韓森（Victor Davis Hanson）。（史丹福大學提供）
史丹福大學胡佛研究院資深研究員韓森（Victor Davis Hanson）。（史丹福大學提供）

2020總統大選最後一場辯論結束，史丹福大學胡佛研究院資深研究員韓森（Victor Davis Hanson）分析，川普總統的論述贏得了這場辯論。川普讓民主黨總統候選人白登自顧自的說話，並讓白登的話題束縛在自設的立場內，從天然氣和石油議題就可以看出來，白登自己走入了陷阱，如果辯論再延長半小時，白登的失誤將更為明顯。

韓森分析，一直以來川普都被外界形塑為誇張、捏造事實的人，但事實上，從最後一場辯論可以看出，白登將會受到外界更多事實查核。從白登對於綠能的議題就能看出，綠能的政策對於賓州、俄亥俄州等搖擺州無法引起共鳴。當地選民都知道，白登對於終止石油燃料的政策，將引發石油業的危機與反彈。

接著，白登又在辯論中指責歐巴馬沒有對毒品判刑進行更多改革，同時指責桑德斯推動社會主義式的健康計畫，並暗示由於他自己的反對意見，使得自己能在初選中勝出，這類言論層出不窮。

韓森分析，民眾都知道，新冠病毒疫情現在正有改善，死亡率下降，且65歲以下的確診者中，99.8%的人都能挺過病情並存活，這也是事實，代表川普在控制疫情上仍有所為。疫情並不是如白登在辯論上所說的這般悲觀，死亡率也沒有他所敘述的這麼嚴重。

韓森說，川普的主題非常明確的就是美國主義，而白登就是一副找不到希望的態度，白登這樣的態度與他的「愛睡」形象也相符。即便這場辯論主持人韋爾克（Kristen Welker）的表現比之前的主持人好多了，但仍能看出主持人對白登較友好、打斷川普的意圖。

韓森分析，整體而言，最後一場辯論中可以看出川普對主持人有禮貌、對白登的態度堅毅但不殘酷。而白登提出的石油政策議題是否會發酵，就等待最後選舉結果了。

白登 川普 石油

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