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聖荷西學生非營利組織 關懷社區長者

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西Lynbrook高中生2018年時成立了非營利組織SPERO，專門服務當地長者中心的高齡長者。（SPERO提供）
聖荷西Lynbrook高中生2018年時成立了非營利組織SPERO，專門服務當地長者中心的高齡長者。（SPERO提供）

聖荷西林布魯克（Lynbrook）高中生2018年時成立了非營利組織SPERO，專門服務當地長者中心的高齡長者，與長者互動並讓長者與社區有更多聯繫。疫情前，SPERO時常舉行實體活動，與長者互動。疫情期間組織轉向舉行筆友寫信活動和踏板計畫，讓長者仍與社會有聯繫，組織也能繼續服務長者。

新上任的SPERO主席Derrick Cai及傳播總監Michael Ma皆為亞裔學生。他們表示，SPERO當初是由林布魯克高中的學生阿賈拉普（Krishna Ajjarapu）、德維維迪（Aryan Dwivedi）共同創辦，主要目的是讓不同世代的社區人們有更多互動，對待社區的長者就像是自己的祖父母般，希望給予更多關懷。

SPERO創立於2018年，這個名稱來自於一個古老的拉丁語短語「Dum spiro spero」，意思是「當我還在呼吸，我就有希望」。Derrick Cai表示，這也代表了SPERO非營利組織的使命。

新冠病毒疫情發生前，SPERO非營利組織時常舉行手工藝、園藝、讀書會等能與長者互動的活動，且也會利用一些新科技與失智症長者玩填字遊戲。有時還會相約出遊，例如參加聖他克拉拉縣的櫻花節等活動。

不過疫情後，活動就開始有所轉變。為了降低實體活動但仍保有互動性，SPERO非營利組織推動了筆友活動，讓更多高中生參與，並且與當地長者中心互寫書信往來。另外則是推動「踏板計畫」（Project Pedal），與當地企業或個人捐助者合作，由企業、個人認購固定式腳踏車，並捐給長者中心，讓長者避疫的同時仍能維持運動習慣。

目前SPERO目前成員約有30至40名高中生，參與服務的有桑尼維爾長者中心及庫比蒂諾的Sunny View退休長者社區。SPERO希望還能再繼續擴大服務對象，同時也希望能拓展願意參與的人們，如有意願參與更多活動，可至網頁https://speronpo.org/contact-us.html查詢。

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