聖縣虛擬5K慢跑 支持更生人回歸社會

聖縣更生資源中心24日起舉行Rise Up and Run虛擬5K慢跑健走活動。（翻攝自活動網頁）

聖他克拉拉縣更生資源中心（Reentry Resource Center）24日起舉行首場Rise Up and Run虛擬5K慢跑健走活動，活動收益將替更生人提供新衣服，幫助他們回到社會；參與活動者可獲得獎牌、活動衣服等。

聖縣表示，許多人坐牢好幾個月、好幾年後出獄了，卻沒有住屋、沒有食物、沒有身分證明、也沒有工作，甚至別無選擇，只能穿著當時被捕時穿的、從未清洗過的舊衣物重回社會。

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，更生人需要向政府機構、社區組織申請住屋、工作和社會服務，他們需要穿著乾淨的衣服體面地去這些機構，乾淨的衣服代表著自尊、身體健康與希望，也是更生人重新開啟人生的起點。

聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，更生人在住屋、就業 、教育 和許多生活重要議題上都面臨障礙，導致無法成功重返社區，若能替他們減少更多與犯罪紀錄有關的污名化問題，就能替他們爭取更多機會，讓他們重返社會、創造更好的生活。

這場虛擬5K慢跑健走活動目的就是讓民眾參與活動、了解更生人面臨的挑戰，並以社區成員身分支持他們重返社會，目前縣府有10多個部門員工、50多名獨立的法律顧問辦公室的律師以及多個組織報名參與。

民眾若對活動有興趣，可至網頁https://runsignup.com/Race/CA/SanJose/ReentryResourceCentersRiseUpandRun5K?mc_cid=010cdb8061&mc_eid=2715702a8a上網報名，只要將自己慢跑健走紀錄上傳，就能獲得獎牌、活動衣服以及訓練技巧等獎項，活動時間為10月24日至11月7日。