我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

市議員候選人陳詩敏母親、支持者開記者會 反擊競選抹黑

記者黃少華／舊金山報導
多名社區人士在華埠花園角舉牌力挺陳詩敏。（記者黃少華／攝影）
多名社區人士在華埠花園角舉牌力挺陳詩敏。（記者黃少華／攝影）

舊金山列治文區不少選民近日在社交媒體和紙媒廣告上，看到了對華裔市議員候選人陳詩敏（Connie Chan）的持續猛烈攻擊。陳詩敏的母親譚潔玲（華埠居民稱譚姑娘）和社區人士24日在華埠花園角召開記者會，反擊這些指控，並呼籲選民投票支持陳詩敏。

陳詩敏的支持者表示，這些指控來自「大公司資金」，以及另外兩名競選對手邁珍（Marjan Philhour）和李志威（David Lee）。這些攻擊者認為，陳詩敏會延續現任第一區市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）的政策，指控陳詩敏要向小商業徵稅來補貼政府加薪、令居民住所和商家門前有更多遊民帳篷、令更多小商業倒閉、支持租霸團體、「丟警察的革命接班人」。

譚潔玲表示，上述指控是對女兒陳詩敏的抹黑，都是不實的，她感到很心痛。她說：「我們一家人30年前移民到舊金山，一步一個腳印相互勉勵扶持走到現在，當中的甜酸苦辣，相信很多移民家庭都感同身受。我很自豪我的女兒可以健康成長，現在更投身社區，為我們華人社區服務。」

譚潔玲認為，很多人從政是為了表現和金錢，但陳詩敏是為了自己的理念和理想才參選。她說：「各種謠言滿天飛，顛倒黑白，煽風點火，造成對亞裔的種族歧視。這些行為的背後是醜陋和無知。那些暗地裡抹黑的人，若有真本事，就光明正大地發表政綱，堂堂正正地辯論，不要暗地裡做小動作。經過這件事，我們華人要更加團結一致，打擊各種抹黑和歧視行為。」

社區人士區如江讚揚陳詩敏積極進取，先後服務過舊金山地方檢察長辦公室受害人部門、市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室、康樂公園部、市立大學等，他肯定陳詩敏的人品。

陳詩敏的老師Ann Yuey說：「華人受歧視的故事已經夠多，我們要為自己發聲，選一位真正可以代表我們的候選人，去為我們爭取利益。陳詩敏是我們唯一的選擇，她會盡最大能力為華人服務，而不是為財團服務。」

華人進步會行動基金代表Angela說：「我不相信網上中傷陳詩敏的謠言，那都捏造事實和陷害。我認識她多年，她是誠實的公務員，認真為小市民和華人服務。」

華人 種族歧視 舊金山

上一則

疫情下 沙加緬度租金狂漲

下一則

灣區再添429確診、4死

延伸閱讀

金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪

金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪
華美博物館紀念1871年華埠大屠殺事件

華美博物館紀念1871年華埠大屠殺事件
亞裔青少年中心30日辦線上晚宴

亞裔青少年中心30日辦線上晚宴
華埠掛燈促復甦 中華公所計畫募款2萬元

華埠掛燈促復甦 中華公所計畫募款2萬元
布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05
Google率先於20日成為被告，接著下來，臉書、蘋果和亞馬遜都可能挨告。四大科技公司的四巨頭會如何接招？左起貝佐斯、庫克、皮采和查克柏格。(Getty Images)

Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

2020-10-22 10:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物