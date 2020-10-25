市議員候選人陳詩敏母親、支持者開記者會 反擊競選抹黑

多名社區人士在華埠花園角舉牌力挺陳詩敏。（記者黃少華／攝影）

舊金山 列治文區不少選民近日在社交媒體和紙媒廣告上，看到了對華裔市議員候選人陳詩敏（Connie Chan）的持續猛烈攻擊。陳詩敏的母親譚潔玲（華埠居民稱譚姑娘）和社區人士24日在華埠花園角召開記者會，反擊這些指控，並呼籲選民投票支持陳詩敏。

陳詩敏的支持者表示，這些指控來自「大公司資金」，以及另外兩名競選對手邁珍（Marjan Philhour）和李志威（David Lee）。這些攻擊者認為，陳詩敏會延續現任第一區市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）的政策，指控陳詩敏要向小商業徵稅來補貼政府加薪、令居民住所和商家門前有更多遊民帳篷、令更多小商業倒閉、支持租霸團體、「丟警察的革命接班人」。

譚潔玲表示，上述指控是對女兒陳詩敏的抹黑，都是不實的，她感到很心痛。她說：「我們一家人30年前移民到舊金山，一步一個腳印相互勉勵扶持走到現在，當中的甜酸苦辣，相信很多移民家庭都感同身受。我很自豪我的女兒可以健康成長，現在更投身社區，為我們華人 社區服務。」

譚潔玲認為，很多人從政是為了表現和金錢，但陳詩敏是為了自己的理念和理想才參選。她說：「各種謠言滿天飛，顛倒黑白，煽風點火，造成對亞裔的種族歧視 。這些行為的背後是醜陋和無知。那些暗地裡抹黑的人，若有真本事，就光明正大地發表政綱，堂堂正正地辯論，不要暗地裡做小動作。經過這件事，我們華人要更加團結一致，打擊各種抹黑和歧視行為。」

社區人士區如江讚揚陳詩敏積極進取，先後服務過舊金山地方檢察長辦公室受害人部門、市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室、康樂公園部、市立大學等，他肯定陳詩敏的人品。

陳詩敏的老師Ann Yuey說：「華人受歧視的故事已經夠多，我們要為自己發聲，選一位真正可以代表我們的候選人，去為我們爭取利益。陳詩敏是我們唯一的選擇，她會盡最大能力為華人服務，而不是為財團服務。」

華人進步會行動基金代表Angela說：「我不相信網上中傷陳詩敏的謠言，那都捏造事實和陷害。我認識她多年，她是誠實的公務員，認真為小市民和華人服務。」