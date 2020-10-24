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取代監獄 聖縣衛生局將建精神健康治療中心

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）提出暫停更新聖縣主監獄535個床位的計畫。（記者江碩涵／攝影）
聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）提出暫停更新聖縣主監獄535個床位的計畫。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣議會提出暫停更新聖縣主監獄535個床位的計畫，並可能新建精神健康治療中心來取代監獄，照顧監獄內的精神病患，並由縣府公共衛生局負責及監督。聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）表示，從根本上來說，新設施應該首重照顧，關在監獄是最後的選項。

柯提斯最早於今年8月提出這個計畫，並重新討論聖縣主監獄原定的3.9億元更新計畫。柯提斯說，由於新冠病毒疫情期間，關在監獄內的人變少，但需要精神病照顧治療的需求卻持續未減，因此縣府應該重新思考，要如何在犯人在押期間進行相關的矯正，而不是只求將犯人關在監獄中。

他表示，3月以來聖他克拉拉縣監獄人口減少了三分之一以上、降到只有2100人在獄中，主要是降低監獄人口且減少病毒傳播，但卻沒有辦法降低整體犯罪率。

除了柯提斯外，公設辯護律師暨南灣改革倡議者哈恩(Sajid Khan)也積極推動這項計畫。哈恩表示，人們要康復、社區要安全，永遠不是透過監獄可以達到。儘管他支持改善現有監獄，讓監獄更人性化、更有助於犯罪者矯正康復，但仍無法擺脫監禁所帶來的壓力。

聖他克拉拉縣主監獄更新計畫已經進行了好幾年，今年夏天已拆除部分建物，目標是2021年3月完成；不過目前計畫暫停中，縣議員也將於11月17日在議會重新討論監獄更新計畫以及精神健康中心的可行性。

監獄 疫情

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