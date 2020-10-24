白登經濟政策 史丹福學者：恐讓美國倒退

胡佛研究院傑出訪問學者哈塞特（Kevin Hassett）共四名經濟學家發布最新報告。（胡佛研究院提供）

史丹福大學胡佛研究院發布報告指出，民主黨總統候選人白登 提出的經濟政策，從長遠角度來看，恐使就業 率下滑3%、人均資本存量（capital stock）減少15%、GDP減少8%、家庭年消費減少10%，對經濟影響很大。

胡佛研究院從白登提出的稅收、健康保險，法規及能源政策四個面向來分析未來將產生的經濟影響，並建立了宏觀經濟模型。

這份報告由經濟學家暨胡佛研究院傑出訪問學者哈塞特（Kevin Hassett）、胡佛研究院前訪問學者穆里根（Casey B. Mulligan）、胡佛研究院資深研究員菲茨杰拉德（Timothy Fitzgerald）、胡佛研究院資深研究員卡倫（Cody Kallen）共同著作。

報告指出，由於白登制定削減國家碳排放量的計畫，因此運輸和電力將投入更大量的產能才有辦法減少碳排放量，由於這些行業在經濟中所占比重很小，也因此整體生產率將下降1%至2%。如果真的實現了能源目標，可能影響更大。

另外則是平價醫療法案的內容，其中也包括取消收入上限、擴大保費 稅收抵免的資格等，都可能影響到就業和勞動收入的邊際稅率，透過公式計算，平價醫療法案內容將影響平均邊際勞動所得稅稅率2.4個百分點，等於無形中又增加人民稅率。

白登的政策中，包括提高40萬美元收入者的所得稅以及公司營業稅率，也會造成全國73%以上的公司面臨稅額增加，間接影響到公司營運成本，很可能將被提高的稅率轉嫁到生活中的其他成本中，甚至可能打擊到勞工就業機會。

報告指出，透過公式計算，如果照白登的經濟政策執行，年度的就業人口可能減少490萬人、GDP減少2.6兆元、消費減少1.5兆元，2030年家庭收入中位數將減少6500元。