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布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

記者黃少華／舊金山報導
市府將用2910萬元Homekey項目撥款，購置Diva酒店130間客房來安置遊民。（圖片取自Diva酒店官網）
市府將用2910萬元Homekey項目撥款，購置Diva酒店130間客房來安置遊民。（圖片取自Diva酒店官網）

舊金山市長布里德（London Breed）23日宣布，市府遊民和支援性住房局聯同聖公會社區服務部，在市議員佩斯金（Aaron Peskin）支持下，從州府第六輪「家居鑰匙」（Homekey）項目申請到2910萬元撥款，購買聯合廣場附近Geary街440號的Diva酒店130間客房，作為永久性保障住房並安置遊民。

這是布里德「遊民改善計畫」（Homelessness Recovery Plan）的一部分，也是舊金山第二個獲得Homekey資助的項目。舊金山曾於9月21日獲得4500萬元的Homekey項目撥款，收購同樣位於第三區並擁有232間客房的格拉納達（Granada）酒店。

布里德表示：「永久支援性住房是遊民改善計畫的基礎。通過擴大獲得住房和其它支持的機會，可以為人們創造真正的機會，讓他們離開街頭，創造一條更充實、更健康的生活道路。正在尋求額外的州府Homekey撥款，以確保在這場公共衛生危機期間，入住緊急住房的數千人能够獲得安置。」

佩斯金說：「解决遊民問題的最好辦法是建立導航中心，創造住房，引導居民前往。當我第一次前往緊急行動中心時，就開始談判緊急的酒店購置合同，目標是為最需要幫助的人獲得長期支援性住房。Diva酒店是一個絕佳的機會，讓你擁有更持久的可負擔房屋，將迅速推出。」

今年7月，布里德宣佈了「遊民改善計畫」，對即將到來的兩年預算投資，擴大了市府遊民應對系統的能力。「遊民改善計畫」將為遊民提供6000個安置點，包括4500個永久支援性住房。包括在未來兩年內收購或租賃1500套永久性保障住房，是舊金山20年來最大的一次遊民住房收購。

舊金山現時為1萬3000多名曾淪為遊民的居民提供住房、庇護所和服務，這些人在8 000套永久支援性住房中居住並得到服務。

舊金山 預算 投資

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