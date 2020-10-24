律師、外交官、主計長…洛威爾傑出華裔校友星光熠熠

現任主計長余淑婷。（本報檔案照片）

洛威爾高中（Lowell）在舊金山 已經挺立超過百年。作為名校，知名校友也遍布各行各業，像是多個諾獎得主、聯邦最高法院法官、政商名流、演藝明星等。

細數過去百年，華裔傑出校友一樣星光熠熠。

加州 第一位華裔律師陳春榮（Chan Chung Wing）就畢業於洛威爾。陳春榮生於1890年，在洛威爾高中畢業之後，進入St. Ignatius法學院（舊金山大學法學院前身）修讀，隨後在1918年通過司法執業資格考試，成為加州史上首位華裔的執業律師。

2018年是陳春榮通過司法考試100周年紀念，當時陳春榮的女兒也有在舊金山議會代表父親接受表彰證書。

在加州華人法律界，第二位華人職業律師洪耀宗（You Chung Hong）依然是洛威爾的校友。他在洛威爾高中畢業後，搬往洛杉磯，隨後在南加大（USC）法學院畢業，於1923年通過司法考試，成為律師。

另外一位知名的政界洛威爾校友，則是美國 史上首位亞裔的外交官大使張之香（Julia Chang Bloch）。張之香1942年生於山東煙台，9歲移民美國。她的父親是哈佛法學院首位中國畢業生。張之香在舊金山長大，在洛威爾畢業之後進入柏克萊加大和哈佛深造。隨後她踏入政壇，成為美國駐尼泊爾大使，是美國首位華裔的外交大使官員。

目前在加州政界高官之中，主計長余淑婷是洛威爾高中的畢業生。此外在好萊塢，知名編劇Alex Tse也是洛威爾的校友。