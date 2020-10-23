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涉種族主義警察所提刑案 聖縣檢方撤銷十多件

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，居民有權確知被提起訴訟的刑事案件不受到偏見影響。（聖縣地檢官辦公室提供）
聖縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，居民有權確知被提起訴訟的刑事案件不受到偏見影響。（聖縣地檢官辦公室提供）

聖他克拉拉縣地檢官22日宣布撤銷縣內警察所提起的十幾件刑事案件，主要因為這些負責警員涉入臉書社群的種族、性別歧視等言論內容。聖縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，社區居民必須能夠對系統放心，這些被提起訴訟的刑事案不會受到偏見影響，地檢官有義務確保案件的公正性。

事件發生於6月下旬，Metro newspaper記者報導一個臉書社團，社團內有許多退休和現役執法人員，這社團原本聊時事話題，但有些人發表了相當激烈的種族主義言論，充滿性別歧視、反穆斯林、偏見與刻板印象等，還有五名現役警員在社團中大放厥詞。

聖縣地檢官辦公室等人員組成20人小組，全面審查縣內數百起案件，整理出每個案件的相關人員清單，並找出涉入社團發言的警員所經手的所有案件；經過審查後發現，有14個案件可能受到這些具有偏見的警察嚴重損害，這些案件都是輕罪，大多數涉及駕駛問題或拒絕逮捕等。

聖他克拉拉縣地檢官辦公室22日也向聖荷西警察局及公設律師辦公室，發送數十封信，內容有關更多撤銷案件的資料，其中有些案件仍在訴訟中，要求對方進行相關審查，若有些案件符合撤銷的狀況，審查後再進行撤銷。

地檢官辦公室表示，對外揭露這些警察的行為，就是要讓大眾能對這些案件提出質疑，地檢官辦公室同時也將採取行動，確保未來這些警察涉入案件被要求作證時，過程中要提醒檢察官與辯護律師這些警察曾有的言行，讓檢方、法院採取更適當的下一步。

聖荷西市長李卡多表示，他也當過檢察官，非常了解通常一、兩個主要證人的言詞，就會影響刑事定罪的結果，如果警察有種族主義或各種偏見，很可能破壞刑事定罪的可信度，聖縣地檢官所做的事情與政治正確無關，是為維護刑事司法系統的完整與公正性。

警察 種族主義 歧視

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