我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

前職業足球員強暴智障保母 被判刑15年

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
前職業足球運動員斯特伯菲爾德（Dana Stubblefield）強暴、監禁婦女，被判處有期徒刑15年。（聖縣地檢官辦公室提供）
前職業足球運動員斯特伯菲爾德（Dana Stubblefield）強暴、監禁婦女，被判處有期徒刑15年。（聖縣地檢官辦公室提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室指出，前職業足球運動員斯特伯菲爾德（Dana Stubblefield）誘使智能障礙的婦女到家中，強暴並監禁對方，被判處有期徒刑15年，22日正式被捕。

現年49歲的斯特伯菲爾德於2015年4月9日對受害人作出了犯行。當時31歲的受害人透過保母應徵網站，到斯特伯菲爾德莫甘山家中面試保母工作，後來她不僅被斯特伯菲爾德毆打，也被武力強暴得逞，被襲後，受害者立即前往莫甘山警局報案。

今年7月下旬，陪審團裁定斯特伯菲爾德犯有強暴和非法監禁罪。陪審團發現，斯特伯菲爾德除暴力行為外，襲擊中也曾使用槍枝，因此被判武力強暴一個無力反抗者，並對無能力行為者進行強暴、口交等行為。九個月的審判中，還有另外兩名婦女作證說，她們也曾受到斯特伯菲爾德毆打。

宣判前，法官博卡內格拉（Arthur Bocanegra）拒絕了斯特伯菲爾德提出的新的辯護議案，並直接進行審判。聖他克拉拉縣檢察官麥金尼（Tim McInerny）表示，受害人勇敢站出來作證，斯特伯菲爾德從未對以前的犯罪行為做過任何負責，如今他應得這個審判。

足球 面試

上一則

中天換照案 全美台灣同鄉聯誼會呼籲：捍衛新聞自由

下一則

涉種族主義警察所提刑案 聖縣檢方撤銷十多件

延伸閱讀

小勞勃道尼「福爾摩斯3」 因疫無限期停擺

小勞勃道尼「福爾摩斯3」 因疫無限期停擺
男星童顏超驚人 30歲仍像16歲！時間彷彿沒留下痕跡

男星童顏超驚人 30歲仍像16歲！時間彷彿沒留下痕跡
想活下去！遭活埋牧羊犬自挖墳墓逃出 高速公路遇恩人

想活下去！遭活埋牧羊犬自挖墳墓逃出 高速公路遇恩人
鞏固佛州！潘斯拉攏西語裔 替川普先鋪路暖場

鞏固佛州！潘斯拉攏西語裔 替川普先鋪路暖場
研究：麻州水電瓦斯費每月302元 全美第2高

研究：麻州水電瓦斯費每月302元 全美第2高

川普拒絕線上 白登反對延期…總統二辯變數多

川普拒絕線上 白登反對延期…總統二辯變數多

熱門新聞

房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

2020-10-15 15:48
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的