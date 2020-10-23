前職業足球員強暴智障保母 被判刑15年

前職業足球運動員斯特伯菲爾德（Dana Stubblefield）強暴、監禁婦女，被判處有期徒刑15年。（聖縣地檢官辦公室提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室指出，前職業足球 運動員斯特伯菲爾德（Dana Stubblefield）誘使智能障礙的婦女到家中，強暴並監禁對方，被判處有期徒刑15年，22日正式被捕。

現年49歲的斯特伯菲爾德於2015年4月9日對受害人作出了犯行。當時31歲的受害人透過保母應徵網站，到斯特伯菲爾德莫甘山家中面試 保母工作，後來她不僅被斯特伯菲爾德毆打，也被武力強暴得逞，被襲後，受害者立即前往莫甘山警局報案。

今年7月下旬，陪審團裁定斯特伯菲爾德犯有強暴和非法監禁罪。陪審團發現，斯特伯菲爾德除暴力行為外，襲擊中也曾使用槍枝，因此被判武力強暴一個無力反抗者，並對無能力行為者進行強暴、口交等行為。九個月的審判中，還有另外兩名婦女作證說，她們也曾受到斯特伯菲爾德毆打。

宣判前，法官博卡內格拉（Arthur Bocanegra）拒絕了斯特伯菲爾德提出的新的辯護議案，並直接進行審判。聖他克拉拉縣檢察官麥金尼（Tim McInerny）表示，受害人勇敢站出來作證，斯特伯菲爾德從未對以前的犯罪行為做過任何負責，如今他應得這個審判。