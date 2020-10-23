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斐濟兩岸外交官衝突 台灣鄉親：戰狼外交變流氓外交

記者李榮／聖荷西報導
鄉親痛批中國的戰狼外交，已經變成流氓外交、蟑螂外交。（記者李榮／攝影）
鄉親痛批中國的戰狼外交，已經變成流氓外交、蟑螂外交。（記者李榮／攝影）

針對日前在斐濟發生兩岸駐外人員衝突的事件，僑務委員李漢文22日號召多位台灣論壇之友共同召開記者會，痛批中華人民共和國放任外館人員動粗，「中國的戰狼外交已經變成流氓外交！」

李漢文指出，中華民國台灣每年都在各地舉辦雙十國慶，與中華人民共和國無關。沒想到，在斐濟居然發生中國的外交人員前往砸場、令人匪夷所思的流氓行為。中國外交部第一時間還聲稱中華民國是「偽國」，「這真是好笑了吧。」因為，中華民國在1911年就有了，中華人民共和國1949年才能成立。而中華民國還是聯合國創始會員國之一，今天依然有土地、主權、法律。其實中華人民共和國才是從中華民國獨立出去的。

她認為，台灣防疫、外交、經濟都交出令人滿意的成績單；而中方是因為「嫉妒台灣」，才會出現外交人員動粗的離譜行徑，「事情是發生在斐濟，我相信在美國他們不敢啦。」她說，台灣的政府不該低調，絕對要硬起來，「多年來台灣一直退讓，中國卻更是鴨霸流氓，也不讓台灣加入國際組織。」

僑務諮詢委員周信結指出，中國宣稱戰狼外交，實際是與自由世界為敵；外交人員出現這種舉動，非常荒謬。透過連串事件，更能讓大家了解中共的本質。自由世界應該團結，制衡中共政權。

僑務委員李文雄說，所有問題的根本就是因為台灣不被看成正常的國家，也讓所有駐外人員備加辛苦。台灣外交人員的待遇與福利應該加強，辦活動時應要雇用保安，「中國的『戰狼外交』已經變成『蟑螂外交』，大家都很厭惡。但是，中國會樂此不疲，因為能夠拿去做大內宣。」

多位鄉親也參加當日記者會。郭安泰指出，外交是文明活動，從沒聽說外交官動手，實在莫名其妙。王淑梅說，即使有外交豁免，也不能使用暴力，整件事情不可思議。鄭肇和表示，無論到台灣是先或後，大家都很清楚兩岸早已是不同的國家，必須要盡快建立台灣為主軸的共識，讓台灣立足於國際社會。

李漢文（右二）指出，中國放任外館人員在斐濟動粗，不可思議；但這種事情不會發生在美...
李漢文（右二）指出，中國放任外館人員在斐濟動粗，不可思議；但這種事情不會發生在美國。（記者李榮／攝影）

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