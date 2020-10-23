大選倒數 佛利蒙華人候選人衝刺

劉海雲的選區競選者眾多，他雖陷入苦戰，但依然拿到包括警察工會等重要組織背書。（劉海雲提供）

選戰進入倒數計時，華人 眾多的佛利蒙，今年市長以及市議員選戰中，幾個選區都有華人候選人參與。除尋求連任的市長高敘加以外，還有挑戰市長位置的華人沙鴻恩。市議員部分，第一區的現任市議員黃潔宜（Teresa Keng）同額競選連任，而競選第六區市議員的前華益社(Citizens for Better Community）主席、佛利蒙都市規畫委員劉海雲（Charles Liu）則是面臨五位對手，競爭雖激烈，但劉海雲獲得警察 工會、BGG商會等重要組織背書。

高敘加從學區委員開始政治服務之路，有一定聲望，華人沙鴻恩則是挑戰市長大位，過去他也曾選過市議員。黃潔宜沒有競爭者，篤定連任。她22日受訪時感謝社區對她的支持，但也呼籲華人踴躍投票 ，才能讓主流真正重視華人聲音。

競選第六區市議員的劉海雲今年是首次參選，他也是佛利蒙扶輪社（Rotary club of Fremont）候任會長。劉海雲指出，這次有六位候選人，其中四位被認為比較有機會，內部評估目前他是前二、或者前三名的候選人。尤其是在多方面試之後，他獲警察工會與BGG商會背書；兩個組織歷來是有強大的政治力量，也是組織對於他的理念，以及當選可能性的肯定。

他表示，這次選舉中，第六區大約有1萬9000位註冊選民，但當然有部分選民不會投市級的選舉。因此，估計第六區市議員大約會有1萬2000張選票。推估最後獲勝者，應該要拿到3、4000票。特別是選區中白人還是佔一定的比例，他也到工薪白人區爭取支持。

第六區是佛利蒙的Irvington地區。劉海雲的政見包括支持小商業、提供租房補助等。另外，他也希望能鼓勵公司能在佛利蒙在Irvington附近設立辦公室，解決交通阻塞的問題。