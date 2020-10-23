保護少數族裔 金山警局成立新部門

市長布里德（中）宣布警局成立社區聯絡部（Community Liaison Unit）。（本報檔案照片）

因為近期不斷的針對亞太裔的犯罪活動，舊金山 官方公布最新的應對措施。舊金山警察 局（SFPD）將成立新的部門，保護各個少數族裔社區和弱勢社群，其中包括亞太裔社區。

10月22日，市長布里德（London Breed）連同州議員邱信福，和列治文區市議員候選人邁珍（Marjan Philhour）共同召開發布會宣布這一決定。新成立的警局部門名叫社區聯絡部（Community Liaison），重要職責之一就是與社區的積極溝通（proactive outreach），減少犯罪，同時注重各個社區的聯結合作，並為受害人提供服務。

布里德說，自己非常明白遭受歧視的感受，所以希望這個新的部門加強社區外展工作，在犯罪發生之前就能夠阻止發生。如果犯罪已經發生，那麼這個部門有責任促進市府局方為受害人提供援助和服務。

她特別提到了亞太公共事務聯盟（APAPA）、訪谷區社區領袖陳美玲、社區青年中心（CYC）等團體和個人的貢獻。

據悉，警局的這個社區聯絡部將會有五名專職的警員，涉及聯絡的舊金山社區包括亞太裔社區、非裔社區、性少數（LGBTQ）社區、穆斯林社區、西語裔社區，以及母語非英文的社區和長者社區。

邱信福強調，建立社區與警察之間的信任和溝通，是建設安全社區的關鍵。他認為近期針對亞太裔的犯罪增多，這個新的部門能夠有效幫助亞裔 社區避免受害。

邁珍說，現時非常需要這個的警局新部門，亞裔、華裔社區是金山社區的重要部分。

此前布里德曾經表態在將會考慮成立亞太裔仇恨犯罪的特別工作小組，並且安排了自己的刑事司法政策顧問李康儀（Ivy Lee）和舊金山警察局製訂相關政策。如今推出了社區聯絡部門回應訴求。