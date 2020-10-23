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大選倒數11天…華埠社區團體籲華人用選票發聲

記者李晗／舊金山報導
華協中心的董事郭帝恩（Lindsey Quock）表示中心已經在積極推動散房居民參與投票。（記者李晗／攝影）
華協中心的董事郭帝恩（Lindsey Quock）表示中心已經在積極推動散房居民參與投票。（記者李晗／攝影）

選舉在即，華人投票率高低也將影響華裔社區在政治上的話語權。10月22日多個舊金山華埠社區團體和個人在花園角廣場舉行造勢集會，呼籲華人積極踴躍投票，用選票發聲。

值得一提的是，今年因為疫情原因，眾多居民都已經收到郵寄選票。華埠的花園角廣場也將首次有選票投遞站（ballot dropbox），讓華埠的居民能夠就近將選票投遞，而無需到市政廳去投票。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）強調這個票站的安全性。他說屆時在花園角的選票投遞站將會有警員在場把守，同時每天晚上票箱也會放回安全的地方，到白天的時候再拿出來。

根據選務處的信息，該票站會被設置在華盛頓街和林華耀街，將會在選前的周末開始運作。具體的時間是周六與周日（10月31日至11月1日）上午10時至下午4時；周一（11月2日）上午8時至下午5時；選舉日周二（11月3日）則是上午7時至晚上8時。全市的票站信息可以參考：https://sfelections.sfgov.org/official-ballot-drop-stations-san-francisco。

此外，在華埠許多人是居住在散房，沒有自己獨立的信箱。本報此前報導散房送餐故事的照片，也被用作示範證明散房的收信的不方便性。

運營許多散房租務的華協中心的董事會共同主席郭帝恩（Lindsey Quock）說，華協中心已經在積極對散房的選民進行溝通教育，詢問他們的情況。她也說，會通過電話、社交媒體等方式，推動更多散房的民眾參與投票。

華促會、亞太議會、白蘭民主黨協會、社區住客聯會的代表和公園局委員劉偉康（Allan Low）等出席活動。

華埠 投票 華人

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