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支援學校 加州教育廳50萬口罩待命

記者黃少華／沙加緬度報導
加州教育廳廳長瑟蒙德認為足夠的PPE是學校安全重開的必要條件。（視頻截圖）
加州教育廳廳長瑟蒙德認為足夠的PPE是學校安全重開的必要條件。（視頻截圖）

加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）於22日線上記者會宣布，加州教育廳將向全加州有需要的學校，分發由通用汽車公司（General Motors，GM）捐贈的50萬個口罩，以幫助學校安全重開課堂面對面教學。

瑟蒙德指出：「學生、教育工作者和家庭的安全是最重要的。因為加州的學區對恢復面對面授課做出了重要决定，而獲得個人防護設備（PPE）是任何學校重開的必要條件。我們感謝通用汽車公司，在這場公共衛生危機中，為加州學生和教育工作者的安全及福祉，所做的合作與奉獻。」

州府對學校的公共衛生指南要求校園內的所有工作人員和大多數學生都要佩戴口罩。瑟蒙德表示，加州教育廳正與各縣教育局合作，分發通用汽車公司捐贈的口罩，並優先考慮那些過度面臨「新型冠狀病毒」（COVID-19）感染風險的社區，如農場工人的家庭、非裔和西裔學生、社會必要行業員工家庭的學生、部落社區。

通用汽車全球製造部門執行副總裁約翰遜（Gerald Johnson）表示：「我們捐贈50萬個口罩，幫助加州的學校規畫和準備安全返回課堂教學。教育對未來至關重要，我們很高興能够在如此獨特的歷史時刻回饋社會。」

通用汽車曾於4月份向「捐贈者選擇留住孩子學習計畫」（DonorChoose Keep Kids Learning program）提供了100萬元的贈款，為全國高需求學區的家庭提供學習用品、食品和清潔用品等資源。這項撥款使洛杉磯縣康普頓市（Compton）Stephen C. Foster小學、洛杉磯市Humphreys Avenue小學、屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）Markham小學的106個班級受益。

通用汽車全球製造部門執行副總裁約翰遜表示向加州學校捐贈口罩是回饋社會之舉。（視頻...
通用汽車全球製造部門執行副總裁約翰遜表示向加州學校捐贈口罩是回饋社會之舉。（視頻截圖）

受疫情影響，口罩在全球範圍內嚴重短缺，通用汽車公司决定從3月20日起首次生產口罩。今天，通用汽車位於密西根州沃倫（Warren）的工廠，有兩條外科口罩生產線和一條N95口罩生產線。目前為止，這個工廠已經生產了超過1000萬個口罩，這些口罩都是由通用汽車公司的員工生產，部分捐贈給社區組織。

汽車 教育局 加州

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