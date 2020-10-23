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專家：加州仍可能避免疫情暴升

編譯組／灣區22日電
在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。專家說，加州可以避免像全美其他地區那樣爆發的新一波疫情，只要加州人繼續戴口罩、保持距離和避免接觸。(美聯社)
在柏克萊市，一名年輕男子戴上N95口罩。專家說，加州可以避免像全美其他地區那樣爆發的新一波疫情，只要加州人繼續戴口罩、保持距離和避免接觸。(美聯社)

全美大部分地區正爆發新一波的疫情。過去連續三天，全美的單日新增確診病例都突破6萬。21日的單日新增死亡人數又增至1200人。截至21日，全美累計確診病例增至833萬，死亡增至22.2萬，確診和死亡仍是全球最高。對於加州，眼前最大的問題是：加州能否避免爆發同樣暴升的新一波疫情？

加州目前的單日確診病例、單日死亡人數、以及住院人數，與全美其他疫情熱點相比，數字相當低。例如加州目前的確診率只是3%，舊金山更只有1%，與中西鄐的威斯康辛的24.6%相比，相差甚遠。佛羅里達和亞利桑納今年暑假時確診率也超過20%。

舊金山加大(UCSF)著名流行病學家羅特福(Dr. George Rutheriford)說：「是可以避免。目前在全美爆發的新一波疫情並非一定會發生的。因此加州並非不可以避免(It's not inevitable)。雖然加州的病毒傳播有可能增加，但只要大家認真防疫，就有可能避免爆發新一波疫情。」

他說，天氣即將轉冷，人們將會更多留在屋內，因此接觸增加。但是加州仍有可能避免疫情暴升。他說要避免疫情大規模爆發，方法也很簡單，就是必須注意三件事：繼續戴口罩、遠離人群、特別避免屋內的人群。

羅特福說，目前疫情暴升的州，大都對戴口罩和保持社交距離採取寬態度。例如佛羅里達目前已完全開放餐館堂食和其他人群聚集的活動。

「佛羅里達取消所有限制，但加州不是這樣。如果一個縣的疫情達到最低限制的黃色階段管制，加州就不會讓有關的縣繼續開放下去，像佛羅里達那樣完全取消所有限制。加州的方法是，所有縣最多只能到黃色階段，然後就停在哪裡，等候疫苗面世，由疫苗對付疫情。」

如果灣區和加州的疫情真的上升，那麼該怎麼辦？羅特福說，加州在7月時的住院人數曾經一度暴升，9月初也出現過同樣情況，但兩次都能成功控制了新出現的疫情。因此加州大半年來已累積到不少控制疫情的經驗，這些經驗有助加州控制新的情況。」

加州 疫情 舊金山

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