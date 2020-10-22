僑委李文雄：中天是紅統派精神食糧 該有處置

李文雄指出，中天是紅統派的精神食糧；就算不關台，也應該至少也該學美國代理人制度，區分清楚。（記者李榮／攝影）

中天新聞台換照起風波，北加州 世新大學校友會21日發出聲明，強調力挺中天、捍衛言論自由。立場偏「台派」的僑務委員李文雄認為，中天電視早已是台灣 極少數紅統派的精神食糧，「他們一天不吃、一日睡不著。可是，中天經常公然歌頌共產黨的政權，台灣執政當局在面臨敵國全方位強力滲透下，應該要對中天新聞台做出該有的處置。」

李文雄指出，法國哲學家伏爾泰曾說：我不贊成你的言論，但誓死保護你發言權利。但問題是，中天利用言論自由，公然歌頌敵國，「面對挺敵國的中天新聞台，我們當然希望直接關台，關掉亂源。最起碼也要學美國的中共 代理人法案，把這些中共傳聲筒區別清楚。如果閲聽人願意接受單一固定的言論訊息，至少心中有譜，不會造成混淆。」

「共產黨最會利用言論自由，消減別人的言論自由。雖然，共產黨是沒有給人民言論自由的。」李文雄表示，台灣大多數的人都排斥中天，但在長期洗腦下，也有極少數的紅統派唯一從中天吸收消息。中天的偏頗大家都知道，郭台銘就曾對中天記者嗆「一個受國台辦管制的媒體，沒有資格問我」、「摸摸自己的良心，是為中華民國還是為國台辦」、「你去叫國台辦下個指令給你們老闆再說」，希望中天不要再當國台辦的打手。