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中天換照風波 北加州世新校友會反對關台

記者李榮╱聖荷西報導
針對中天換照風波，北加州世新校友會呼籲政府維護憲法所保障的言論自由。（校友提供）
針對中天換照風波，北加州世新校友會呼籲政府維護憲法所保障的言論自由。（校友提供）

台灣中天新聞台的執照12月到期，國家通訊傳播委員會（NCC）將於26日聽證會討論是否換照，因中天鮮明且與執政黨不同的政治色彩，此事受矚目。北加州世新校友會21日發出聲明：「世新人，反關台，挺中天，愛台灣」，呼籲政府維護言論自由。

聲明表示，民進黨政府以種種手段要將中天電視關門，根本無視憲法所保障的新聞自由，會讓台灣成為「一言堂」的獨裁社會，這種事在民主自由的美國是不可能發生的。

北加州世新校友會擁有眾多新聞、傳播相關科系畢業的校友。校友會指出，創辦人成舍我創校以來，世新以自由色彩濃厚著稱，各種政治、學術主張在校園內均可自由談論，也要求師生批評他人的同時，需有聆聽及容忍的雅量，使校園徹底多元化、自由化、法治化，「應屆畢業生莫不以這為已任」。

聲明指出，民進黨執政以來一直以各種手段將台灣媒體「綠化」，「意圖將所有不同立場的聲音都趕盡殺絕，現更以換照為由舉行聽證會，羅織八大議題，可是，連NCC主委陳耀祥都已證實中天與「紅媒」無關聯，且在資訊爆炸時代，一個新聞媒體如何對國家安全產生影響？

聲明說，民進黨籍前總統陳水扁曾在任內宣示「不關閉任何一家新聞台」，更說「政府可以更迭，但新聞自由是民主價值，台灣不能只有一種聲音。」國民黨朱立倫也曾說，不論喜不喜歡中天新聞，台灣都必須維護新聞自由，保障言論自由，「歷來民主國家，沒有政府關掉媒體。關掉媒體只發生在獨裁國家。」

聲明說，民進黨才將鄭南榕自焚之日訂為「言論自由日」，還宣示「言論自由的社會，才有對假訊息免疫的能力」，政府現在卻以換照打擊異己，實在令人痛心。

台灣 民進黨 加州

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