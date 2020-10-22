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金山立法擴大帳篷營 收容全部遊民

記者李晗 / 舊金山報導
市政廳附近的帳篷營。（本報檔案照片）
市政廳附近的帳篷營。（本報檔案照片）

舊金山市議員提出新的立法，將擴大現行的帳篷營收容遊民的政策，在18個月後設立全市的帳篷營「聯網」，為全部有需要的遊民提供帳篷營的「床位」。

所謂的帳篷營，在官方的說法中就是「安全過夜營」（Safe Sleeping Sites），就是由政府所監管運營的帳篷營，會有專人管轄，並且提供清潔、食物和移動廁所等服務和設施。

法案由議員孟達文（Rafael Mandelman）與李麗嫦提出，需要在議會中經過初審和全體表決之後，才能夠通過。孟達文表示，疫情之後舊金山的「安全過夜營」的政策有成效，並且是讓遊民可以不用睡在人行道上或者是收容所的選擇。

「至少我們應該找到這些安全的地方，讓遊民能夠度過一夜，而不是讓他們去思考應該睡在哪個人行道邊上。」孟達文說。

法案的條文中訂明，先要求市府的遊民與支持性住房局（Department of Housing and Supportive Services）在未來九個月內擴大500個帳篷營的「床位」，提供給遊民。然後市府需要在18個月內成立全市的帳篷營聯網，為所有有需要的遊民提供帳篷營的服務。根據2019年的舊金山遊民人數的點算，全市大約有8000個遊民。

相較於收容所和可負擔住房，帳篷營的建設預算則低得多，建設的速度也非常快。但是帳篷營的搭建，也曾經引來附近社區居民的反對。

舊金山在疫情之後開始施行遊民「安全過夜營」的政策，全市現在有五個點，大約有200個帳篷和遊民在這些營中暫住。其中最為人所知的就是在市政廳附近的帳篷營。

舊金山 疫情 營收

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