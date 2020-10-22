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1周10起！列治文區商戶頻遭破壞 各界呼籲警惕

記者李晗 / 舊金山報導
市議員李麗嫦（中）與各界代表呼籲提高警惕，積極合作。（記者李晗 / 攝影）
市議員李麗嫦（中）與各界代表呼籲提高警惕，積極合作。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華裔聚居區列治文區近來接連發生商戶遭到破壞的事件（vandalism），引發擔憂。各界發起呼籲，要求商戶們提高警惕，積極合作。

21日列治文區的市議員李麗嫦，連同舊金山警察局、地檢處和商戶代表在列治文區商業街Clement街舉行發布會，回應近來的破壞事件。

李麗嫦說，過去一周有大約10起的商戶遭破壞的事件，形容「完全無法接受」。她說現在商戶們不僅要在2020年經濟下行期間接受挑戰，還要面對這些破壞損毀可能帶來的損失，因此壓力非常大。她也說，許多受影響的小商業都是移民、女性或者是家庭所持有，還有已經經營了40年的老字號商鋪。

根據社交媒體上流傳的照片，有不少中餐廳都遭殃被破壞，門面玻璃被打碎。根據商戶團體提供的資料，數十間店鋪都遭到不同程度的破壞，像是塗鴉、刻畫、毀壞砸窗等。

在Clement街經營烤肉餐廳的華人劉加聰（Tony Lau）呼籲大家提高警惕。他說，大家都是彼此的耳目、眼線，因此看到可疑的情況都要留心，必要時要報警。

「我們的餐廳在疫情期間花了1萬元來裝攝像頭，」劉加聰說，希望明年一切能夠好轉，但是現在大家同是社區一份子，看到情況及時通報、互相幫助。

警局和地檢處的代表都表示會加強執法並且強調合作。

列治文區的代理警察分局長康利（Bill Conley）說，上周的破壞案件激增，令人擔憂，目前還在調查中，警方已經掌握了一張可能是疑犯的照片。同時他也強調，如果是破壞案件的受害者，一定要報警備案，這樣子警方才會知悉並且派員調查。地檢處的代表也呼籲民眾提供線索、錄像視頻等，增加起訴方的證據。

今年4月時，列治文區曾發生一夜之間華裔商戶遭到連環破壞的案件。在疫情期間此類破壞案件的發生也有上升趨勢。

社交媒體上廣傳的圖片顯示，中餐廳被打爛玻璃。（取自臉書）
社交媒體上廣傳的圖片顯示，中餐廳被打爛玻璃。（取自臉書）

警察 疫情 舊金山

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