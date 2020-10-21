疫情中打選戰 李洲曉：郵寄成關鍵

前辛尼維爾（Sunnyvale）巿長李洲曉（Otto Lee）競選縣議員，耕耘兩年的他信信滿滿，認為自己將勝選。（李洲曉提供）

今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，候選人無法像過往一樣，登門握手拜票，於是將接觸選民途徑移往郵寄傳單、以及社交網站與媒體廣告等。正角逐聖他克拉拉縣議員候選人李洲曉（Otto Lee）就說，今年他單單郵寄傳單就做了七、八種版本，「今次真是不一樣，不但候選人郵寄傳單多、預料選民投票 也以郵寄為多。而且，投票率也可能是史上最高。」

李洲曉指出，郵寄成為這次選舉最重要的管道。過往選舉必須掃街拜票、爭取支持，但這次頂多就是在社區掛傳單時，正巧碰到在院子的民眾，大家在社交距離之下打招呼。很多人也觀察到，今年候選人郵寄傳單數量非常大；而選民也多半計畫使用郵寄投票。但他也提醒，最好還是早一點寄出選票；如果要去投票箱放置選票，要確認是官方的投票箱才能投票，以避免被作票。

他認為，今年碰到總統大選，且又是人格特質鮮明的川普 尋求連任，投票率一定會很高，「同意川普的人會投，反對他的人更要投。這次投票率在歷史上可能是最高的，說不定在登記選民之中，會有超過85%的投票率。」然而，很多人或許只投總統選舉，其他的地方選舉與提案則不一定會投，「這很可惜，因為地方的議題更切身相關。」

談到自己的選情，李洲曉表示，距離大選還有14天，內部民調評估樂觀。事實上，他與團隊為這次選舉已經籌備兩年，更何況12年前他就曾競選過同一職位，結果位居第二，輸給柯提斯。雖然今年初選自己也是第二名，但近幾個月來努力之下，有信心能勝選。

他表示，從1850年代開始有華人 到灣區起，即使華人眾多的聖他克拉拉縣，至今也還沒有華人縣議員，這次的選舉有歷史性的意義。