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指控H-1B新規違法 史丹福等提告

編譯組／灣區20日電
包括灣區委員會和史丹福大學在內的多個團體，對川普政府新H-1B簽證規定提出訴訟。（Getty Images）
包括灣區委員會和史丹福大學在內的多個團體，對川普政府新H-1B簽證規定提出訴訟。（Getty Images）

川普政府10月初進一步收緊飽受爭議的H-1B簽證規定，灣區包括灣區委員會（Bay Area Council）和史丹福大學等多個關團體19日對川普政府提出告訴。

H-1B簽證計畫最新的改變包括：H-1B申請人在第三方公司工作時間不得超過一年、對哪些工作和雇傭關係可以申請H-1B做出更嚴格的定義，以及調高最低工資。

參與訴訟的灣區委員會稱，新規定「有效摧毀」對科技業影響重大的H-1B計畫。根據聯邦政府公布的數據，Google、蘋果和臉書去年總共獲得超過5500名H-1B新員工批准。

灣區委員會經濟研究院（Economic Institute）院長蘭道夫（Sean Randolph）說：「關閉我們獲得高技能外國勞工的管道，將對我們的經濟和疫情後的復原造成災難。灣區和美國必須繼續維持全球任何人都有權利來此追求夢想和夢想工作的現狀，川普政府這項修改無疑終結了這個選擇。」

這起訴訟在屋崙聯邦法院提出，要求法院判新規定為非法，並予以撤銷。訴訟表示，新規定的目的在大幅限制H-1B簽證計畫，讓成千上萬外國勞工因為無法更新簽證而離開美國。訴訟還表示，重新定義哪些「專業職業」符合簽證申請資格是違法的，同時，新規定對第三方合約和工作行程的繁瑣法律程序要求，嚴重限制了H-1B申請人填補這些工作的能力。

訴訟共同原告還包括史丹福大學、加州理工學院（California Institute of Technology）、美國商會（U.S. Chamber of Commerce）、全國製造業協會（National Association of Manufacturers ）等，被告是美國國土安全部和美國勞工部。

H-1B 美國 灣區

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