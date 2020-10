指控H-1B新規違法 史丹福等提告

包括灣區委員會和史丹福大學在內的多個團體,對川普政府新H-1B簽證規定提出訴訟。(Getty Images)

川普政府10月初進一步收緊飽受爭議的H-1B 簽證規定,灣區 包括灣區委員會(Bay Area Council)和史丹福大學等多個關團體19日對川普政府提出告訴。

H-1B簽證計畫最新的改變包括:H-1B申請人在第三方公司工作時間不得超過一年、對哪些工作和雇傭關係可以申請H-1B做出更嚴格的定義,以及調高最低工資。

參與訴訟的灣區委員會稱,新規定「有效摧毀」對科技業影響重大的H-1B計畫。根據聯邦政府公布的數據,Google、蘋果和臉書去年總共獲得超過5500名H-1B新員工批准。

灣區委員會經濟研究院(Economic Institute)院長蘭道夫(Sean Randolph)說:「關閉我們獲得高技能外國勞工的管道,將對我們的經濟和疫情後的復原造成災難。灣區和美國 必須繼續維持全球任何人都有權利來此追求夢想和夢想工作的現狀,川普政府這項修改無疑終結了這個選擇。」

這起訴訟在屋崙聯邦法院提出,要求法院判新規定為非法,並予以撤銷。訴訟表示,新規定的目的在大幅限制H-1B簽證計畫,讓成千上萬外國勞工因為無法更新簽證而離開美國。訴訟還表示,重新定義哪些「專業職業」符合簽證申請資格是違法的,同時,新規定對第三方合約和工作行程的繁瑣法律程序要求,嚴重限制了H-1B申請人填補這些工作的能力。

訴訟共同原告還包括史丹福大學、加州理工學院(California Institute of Technology)、美國商會(U.S. Chamber of Commerce)、全國製造業協會(National Association of Manufacturers )等,被告是美國國土安全部和美國勞工部。