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聖妞現象 可能讓加州再經歷乾旱

編譯組／綜合20日電
專家表示，聖妞現象正成型，但加州是否會再度經歷乾旱，尚是未知數。（國家海洋暨大氣總署提供）
專家表示，聖妞現象正成型，但加州是否會再度經歷乾旱，尚是未知數。（國家海洋暨大氣總署提供）

聯邦科學家表示，聖妞現象（La Niña，又稱反聖嬰現象）正成型，加州今年冬季可能再度經歷乾旱。

許多加州人認為，聖妞到來代表會有一個乾燥的冬季，若是聖嬰現象（El Niño），則代表會有一個潮濕的冬季。氣象學家諾爾（Jan Null）說：「真實情況並不一定是如此。」

查看歷史紀錄，無論是聖嬰還是聖妞，都沒有明確的模式。諾爾指出，從1954年以來，灣區有22年出現聖妞現象，其中10年的雨量不到正常的80%，8年的雨量與正常差不多，另外4年的雨量則是正常的120%以上。

但對南加州來說，一旦出現聖妞現象，則大部分都會出現乾燥的冬季，這22年中有15年的雨量不到正常的80%。

加州最近一次乾旱是從2011年和2012年的冬季開始，當時正是聖妞時期。五年後乾旱結束，大氣河（atmospheric river）不斷出現，暴雨導致奧洛維爾水壩（Oroville Dam）疏洪道坍塌，花費1億元修復，聖荷西也出現嚴重洪災，此時也是聖妞時期。因此，聖妞威力有強弱之分，要視秘魯和厄瓜多赤道的太平洋海水溫度比正常低多少。

由於舊金山和北加州其他城市上個冬天的降雨量僅正常的一半，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）4月1日測得的積雪量只有歷史平均的54%。8月和9月氣溫是有史以來最高，加上乾燥的雷暴造成破紀錄的嚴重山火，如果再出現乾旱，2021年的山火風險會升高，供水也會吃緊。

戴維斯加大流域科學中心主任蘭德（Jay Lund）說：「從這些現象看來，今年可能是新乾旱期的頭一年。但不知道它是否會有第二年或第三年。基本上，加州必須至少經過兩年乾燥，才算正式進入乾旱，到明年3、4月就可見分曉。」

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