我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

華埠商戶聯會成立 3257簽名挺中央警局

記者黃少華／舊金山報導
舊金山華埠商戶聯會代表向華埠中央警局送交支持警察的簽名和感謝狀。（邵旗謙提供）
舊金山華埠商戶聯會代表向華埠中央警局送交支持警察的簽名和感謝狀。（邵旗謙提供）

舊金山華埠商戶聯會於10月20日舉行成立及宣誓儀式。邵旗謙任正會長，劉源康任副會長，羅余潔茜任副會長兼秘書長，李欣桐、雷春媚任副秘書長。財政是潘譚慧施，副財政為劉雲龍。沈哲瀚律師任法律顧問。

理事會成員包括鍾紹元、劉源凱、余超、洪雷文、羅玉棠、冼偉瑜、李振旋、趙昌偉、楊燈華、鄧艷紅、楊結群、勞勁良。名譽理事是馮蘊晶。候補理事有劉春熙、余仲平、李冰。

邵旗謙在宣誓儀式的致詞中表示，舊金山華埠商戶聯會短短時間內已經有123名商戶會員，相信是唯一以華埠上商業建立的聯會，成立是基於「商戶守望相助、團結社區爭取權益、群策群力共創輝煌」。他說，華埠小商戶遇到生意困難和營運問題，一直是被忽略的一群。聯會的成立就是主動為華埠社區商戶發聲並解決困難。

邵旗謙說，華埠商戶聯會要快速推廣商品爭取支持，建立推廣華埠商戶交流的平台和網站，更印製華埠地圖及介紹華埠不同行業，印製折扣優惠卷等吸引更多客源，將華埠歷史文化廣泛傳播出去。

當天，華埠商戶聯會的代表將收集到的3257個簽名送交至華埠中央警局，表達對警察嚴正執法以保護社區安全的支持。華埠中央警局分局長易文耀及多名警員接收簽名和感謝狀。

舊金山華埠商戶聯會自2月19日註冊成立非牟利社區團體，一直致力於公益活動和振興華埠的工作。日前，在疫情依然嚴峻的環境下，會員仍然以七成以上的投票率，選出首屆理事會成員名單，並於10月12日首屆理事會會議上，按照章程，在公平、公正、公開的兩輪投票中，由19位理事投票正式選出和成立首屆理事會領導班子。

華埠 投票 舊金山

上一則

金山公車街頭狂飆？拍亞裔超級英雄電影「尚氣」啦！

下一則

中文學校行政營 分享疫中教學挑戰

延伸閱讀

線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑

線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑
疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

下東城開戒毒中心 華社批社委會背叛社區

下東城開戒毒中心 華社批社委會背叛社區
強化治安 華埠街道增設圓環 改為單向道

強化治安 華埠街道增設圓環 改為單向道
紐約探訪護士服務華埠社區中心10/26舉辦免費派發口罩、2021年掛牆月曆和環保袋活動

紐約探訪護士服務華埠社區中心10/26舉辦免費派發口罩、2021年掛牆月曆和環保袋活動
華埠商家9月大火 疑一名7旬華翁縱火 已被逮捕

華埠商家9月大火 疑一名7旬華翁縱火 已被逮捕

熱門新聞

房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
蓋茲表示，到2021年夏天，如果疫苗進展順利，有足夠的供應，公眾生活將開始回歸正常，甚至可以恢復一些體育賽事，讓觀眾入場觀看。（記者劉先進／翻攝）

與NBA柯瑞對談 比爾蓋茲：明夏若疫苗充足 生活能正常

2020-10-14 23:12
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

2020-10-15 15:48
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋