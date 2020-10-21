華埠商戶聯會成立 3257簽名挺中央警局

舊金山華埠商戶聯會代表向華埠中央警局送交支持警察的簽名和感謝狀。（邵旗謙提供）

舊金山華埠 商戶聯會於10月20日舉行成立及宣誓儀式。邵旗謙任正會長，劉源康任副會長，羅余潔茜任副會長兼秘書長，李欣桐、雷春媚任副秘書長。財政是潘譚慧施，副財政為劉雲龍。沈哲瀚律師任法律顧問。

理事會成員包括鍾紹元、劉源凱、余超、洪雷文、羅玉棠、冼偉瑜、李振旋、趙昌偉、楊燈華、鄧艷紅、楊結群、勞勁良。名譽理事是馮蘊晶。候補理事有劉春熙、余仲平、李冰。

邵旗謙在宣誓儀式的致詞中表示，舊金山華埠商戶聯會短短時間內已經有123名商戶會員，相信是唯一以華埠上商業建立的聯會，成立是基於「商戶守望相助、團結社區爭取權益、群策群力共創輝煌」。他說，華埠小商戶遇到生意困難和營運問題，一直是被忽略的一群。聯會的成立就是主動為華埠社區商戶發聲並解決困難。

邵旗謙說，華埠商戶聯會要快速推廣商品爭取支持，建立推廣華埠商戶交流的平台和網站，更印製華埠地圖及介紹華埠不同行業，印製折扣優惠卷等吸引更多客源，將華埠歷史文化廣泛傳播出去。

當天，華埠商戶聯會的代表將收集到的3257個簽名送交至華埠中央警局，表達對警察嚴正執法以保護社區安全的支持。華埠中央警局分局長易文耀及多名警員接收簽名和感謝狀。

舊金山華埠商戶聯會自2月19日註冊成立非牟利社區團體，一直致力於公益活動和振興華埠的工作。日前，在疫情依然嚴峻的環境下，會員仍然以七成以上的投票 率，選出首屆理事會成員名單，並於10月12日首屆理事會會議上，按照章程，在公平、公正、公開的兩輪投票中，由19位理事投票正式選出和成立首屆理事會領導班子。