華埠商戶聯會成立 3257簽名挺中央警局
舊金山華埠商戶聯會於10月20日舉行成立及宣誓儀式。邵旗謙任正會長，劉源康任副會長，羅余潔茜任副會長兼秘書長，李欣桐、雷春媚任副秘書長。財政是潘譚慧施，副財政為劉雲龍。沈哲瀚律師任法律顧問。
理事會成員包括鍾紹元、劉源凱、余超、洪雷文、羅玉棠、冼偉瑜、李振旋、趙昌偉、楊燈華、鄧艷紅、楊結群、勞勁良。名譽理事是馮蘊晶。候補理事有劉春熙、余仲平、李冰。
邵旗謙在宣誓儀式的致詞中表示，舊金山華埠商戶聯會短短時間內已經有123名商戶會員，相信是唯一以華埠上商業建立的聯會，成立是基於「商戶守望相助、團結社區爭取權益、群策群力共創輝煌」。他說，華埠小商戶遇到生意困難和營運問題，一直是被忽略的一群。聯會的成立就是主動為華埠社區商戶發聲並解決困難。
邵旗謙說，華埠商戶聯會要快速推廣商品爭取支持，建立推廣華埠商戶交流的平台和網站，更印製華埠地圖及介紹華埠不同行業，印製折扣優惠卷等吸引更多客源，將華埠歷史文化廣泛傳播出去。
當天，華埠商戶聯會的代表將收集到的3257個簽名送交至華埠中央警局，表達對警察嚴正執法以保護社區安全的支持。華埠中央警局分局長易文耀及多名警員接收簽名和感謝狀。
舊金山華埠商戶聯會自2月19日註冊成立非牟利社區團體，一直致力於公益活動和振興華埠的工作。日前，在疫情依然嚴峻的環境下，會員仍然以七成以上的投票率，選出首屆理事會成員名單，並於10月12日首屆理事會會議上，按照章程，在公平、公正、公開的兩輪投票中，由19位理事投票正式選出和成立首屆理事會領導班子。
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