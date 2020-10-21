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金山公車街頭狂飆？拍亞裔超級英雄電影「尚氣」啦！

記者李晗／舊金山報導
尚氣（Shang-Chi）是亞裔的超級英雄。（取自維基百科）
尚氣（Shang-Chi）是亞裔的超級英雄。（取自維基百科）

社交媒體近日來廣傳一些視頻，顯示舊金山街頭有公交車飆車、撞車，引起轟動。但是仔細一看，視頻中有大量的攝製人員以及鏡頭拍攝裝置。據悉，這是漫威最新的亞裔超級英雄電影——「尚氣」（Shang-Chi）在舊金山取景拍攝。

漫畫中的尚氣是一位功夫大師，擅長雙節棍、劍和棍等武器，是漫威世界中的一位亞裔的超級英雄。2018年這個漫畫角色確認將被拍成真人電影。出演尚氣的演員是加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）。知名影星梁朝偉則是出演「滿大人」（Mandarin）一角。

電影的全名則是「尚氣與十環幫傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），原定於2021年初上映，但是因為新冠疫情所以延後至2021年中。

電影在舊金山的取景位於市中心Nob Hill和Russian Hill一帶。在視頻中，一輛「斷尾」的公交車在街頭上行駛，然後撞向部分停靠在街上的轎車。許多居民樓都有受到電影委員會的通知。此外，電影也在澳洲、洛杉磯等地拍攝。

負責批出電影拍攝許可的舊金山電影委員會（Film Commission）現有多位華裔委員。現任委員鄭可欣表示，會在下周有更多的消息和報告透露。她也說，這個電影攝製來到舊金山，提供了很多本地的工作機會，也有許多的亞裔參與到了專業電影拍攝的過程當中。

在Nob Hill一帶有居民拍到公交車亂撞的畫面。（視頻截圖）
在Nob Hill一帶有居民拍到公交車亂撞的畫面。（視頻截圖）
在Nob Hill一帶有居民拍到公交車亂撞的畫面。（視頻截圖）
在Nob Hill一帶有居民拍到公交車亂撞的畫面。（視頻截圖）

電影 舊金山 亞裔

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