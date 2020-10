金山公車街頭狂飆？拍亞裔超級英雄電影「尚氣」啦！

尚氣(Shang-Chi)是亞裔的超級英雄。(取自維基百科)

社交媒體近日來廣傳一些視頻,顯示舊金山 街頭有公交車飆車、撞車,引起轟動。但是仔細一看,視頻中有大量的攝製人員以及鏡頭拍攝裝置。據悉,這是漫威最新的亞裔 超級英雄電影 ——「尚氣」(Shang-Chi)在舊金山取景拍攝。

漫畫中的尚氣是一位功夫大師,擅長雙節棍、劍和棍等武器,是漫威世界中的一位亞裔的超級英雄。2018年這個漫畫角色確認將被拍成真人電影。出演尚氣的演員是加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)。知名影星梁朝偉則是出演「滿大人」(Mandarin)一角。

電影的全名則是「尚氣與十環幫傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),原定於2021年初上映,但是因為新冠疫情所以延後至2021年中。

電影在舊金山的取景位於市中心Nob Hill和Russian Hill一帶。在視頻中,一輛「斷尾」的公交車在街頭上行駛,然後撞向部分停靠在街上的轎車。許多居民樓都有受到電影委員會的通知。此外,電影也在澳洲、洛杉磯等地拍攝。

負責批出電影拍攝許可的舊金山電影委員會(Film Commission)現有多位華裔委員。現任委員鄭可欣表示,會在下周有更多的消息和報告透露。她也說,這個電影攝製來到舊金山,提供了很多本地的工作機會,也有許多的亞裔參與到了專業電影拍攝的過程當中。