全票通過 金山洛威爾高中明年確定改為抽籤招生

洛威爾高中以學生學習成績優異著稱。（本報檔案照片）

舊金山 聯合學區 教育委員會20日全票通過了城中名校洛威爾高中（Lowell High）的招生 改革方案——由原本的注重學業成績改為抽籤（Lottery）方式。也就是在2021年入學的時候，洛威爾高中將會使用抽籤方式招生。

招生改革的爭議是近幾周舊金山的話題焦點。洛威爾高中是舊金山排名第一的公立高中，一直以學生成績優異聞名灣區，校內亞裔學生過半，包括眾多華人學生。

改革招生的方案在兩周前出爐，主要的原因是因為聯合學區在疫情之後對於學生的成績只有通過與不通過兩種，因此沒有更多的成績等級區分，無法按照學業成績高低來招生。

當天的會議一直持續到晚間7時15分左右才最終進入表決。全體教委以及學生代表均投票支持改革。

華裔教委林謙悅在投票前曾經一度提出修訂，將在未來的招生改革政策中加入一個工作小組（Task Force），吸納社會意見。但是隨後她面對其他委員的反對，並且撤回了這個修訂案。

改為抽籤方式的僅僅只是2021秋季入學的學年，但是多名教委也發言表態支持永久改革。

洛威爾高中的校友會一直在此事上高調反對改革，不少官員也曾經發聲反對學區改革。改革之後，洛威爾高中將和其他大部分公立學校一樣實行「抽籤」制度，以及如果有兄弟姐妹的在讀該校，該學生即可獲得優先錄取。同時Willie Brown初中的學生也可以有優先入學政策等。如果沒有申請洛威爾高中的學生，即不會被抽籤抽去就讀洛威爾高中。