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華埠將設臨時站 10月30日、11月6日提供新冠檢測

記者黃少華／舊金山報導
林偉浩對送給檢測人士的平安包進行說明。（舊金山應急管理局直播視頻截圖）
林偉浩對送給檢測人士的平安包進行說明。（舊金山應急管理局直播視頻截圖）

舊金山應急管理局於20日下午舉行華文媒體圓桌會，宣布市府和東華醫院合作，將於10月30日和11月6日兩個周五在華埠花園角廣場設立臨時檢測站，為華埠居民和商戶進行「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測。時間是早上9時至下午3時。

東華醫院藥房及診所主任任高子娜（Gina Yam）建議公眾致電東華醫院預約，電話是628-228-2828。如果忘記預約，屆時也可前去現場爭取檢測機會。檢測的人士需帶上身分證件和醫療保險卡，東華醫院的醫療團隊會在場進行檢測。

任高子娜表示，只有加強檢測才能防止疫情大規模爆發，繼續預防病毒在社區傳播。如果現場檢測出現呈陽性病例，舊金山公共衛生局會進行技術和物資支援，醫生可以進行視訊形式的進一步檢查，跟確診人士溝通並告知醫療選擇，保障確診人士自身和家人安全。無論有無症狀，尤其是必要行業員工，都歡迎前往花園角進行檢測。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩提到，花園角臨時檢測點一天的檢測最多是250人。市府已聯繫眾多華埠社區組織進行有配額的預約登記，包括華協中心、社區青年中心（CYC）、新僑服務中心、安老自助處、駐美中華總會館等等。前往檢測的人士可獲得一個平安包，裝有面罩、醫用口罩、洗手液等。

林偉浩說，華埠居民如果出現檢測呈陽性，會優先安排入住華埠的隔離酒店，住宿和一日三餐免費，市府會提供清潔用品和送餐活動。他提到，從9月底開始，康樂公園部、警察局、消防局等部門就積極配合設立花園角臨時檢測點的工作。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）對在花園角臨時檢測點給予大力支持。立法助理甄錦浩認為，疫情在本地爆發大半年以來，佩斯金一直和媒體、公共衛生局、應急管理局一起宣傳對抗疫情，通過一連串立法來保障華埠散房公寓加強清潔。也和東華醫院合作進行了幾次檢測，讓華埠的病毒感染率一直保持在較小的數字上。

疫情指揮中心社區外展專員吳毅（Kelvin Wu）播放由市府華語工作人員參與錄製的宣傳片，提醒市民注射流感疫苗。

任高子娜鼓勵華埠居民和商戶積極預約檢測。（舊金山應急管理局直播視頻截圖）
任高子娜鼓勵華埠居民和商戶積極預約檢測。（舊金山應急管理局直播視頻截圖）

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