聖縣重申室內活動風險仍高 要戴口罩

雖然規定逐漸放寬，但零售店還是要能讓客人能維持6呎距離，不能過度擁擠。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩慢好轉，依加州州府的分類，在「更安全的經濟藍圖」中，矽谷所在的聖他克拉拉縣已從紅級轉為橘色，許多企業與活動得以恢復營業。其中最受關注的是室內用餐與聚會有限度開放。不過，縣政府提醒，室內的活動依然高風險，民眾還是要繼續保持社交距離 、戴口罩，有必要時前往受檢測 ，以減少新冠肺炎的傳播。

聖縣成為橘級之後，室內游泳池、健身房（最多至可容納人數的25%）、餐廳室內用餐、電影院 、宗教敬拜場所、酒莊等都恢復營業。餐廳、游泳池、電影院等被允許室內營運的場所最多能開放可容納人數的25％，或者100人，以較少者為準。另外，啤酒廠、蒸餾酒場、酒吧也被允許室外營業，但不提供餐食。戶外群聚則最多為200人。

保齡球館、攀岩場等能保持距離的家庭娛樂中心（family entertainment centers），也准開放。人數限制同樣為原本可容納上限的25%。

然而，包括音樂會、節日慶祝活動、現場戲劇表演、夜總會、三溫暖與蒸氣浴室、主題公園等還尚未獲准恢復。圖書館、一般零售業、室內賣場不再硬性設定人數上限，但要注意進入人數、讓民眾保持與非同住者6呎社交距離。室內賣場的一些公共空間仍須關閉；賣場內的美食街還是不能開放。

不過，聖縣府再次重申，所謂「獲准進行的活動」可不一定是「低風險」，室內聚會還是高風險，放寬的活動不一定代表「安全」。建議民眾繼續戴口罩、並只是有限度地和他接觸；如果要與非同住者聚會，一定要保持社交距離。有需要時需前往做病毒檢測。