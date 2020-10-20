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舊金山灣區台灣商會 送萬片口罩到莫德斯度

記者李榮／灣區報導
舊金山灣區台灣商會前往莫德斯度捐贈口罩、協助抗疫。（舊金山灣區台灣商會提供）
舊金山灣區台灣商會前往莫德斯度捐贈口罩、協助抗疫。（舊金山灣區台灣商會提供）

舊金山灣區台灣商會日前贈送1萬片防疫口罩到加州中谷的莫德斯度（Modesto），展現台灣能幫忙的愛心。贈送儀式在莫德斯度市政廳前廣場舉行，由市長布萊佛德（Ted Brandvold）接受灣區台商會長周信結代表商會贈送的口罩。舊金山台北經濟文化辦事處副處長李盈興、南灣僑教中心主任閰樹榮也前往現場致意。

李盈興致詞表示，台灣在肆虐全球的疫情中成功防疫，是全球少數沒有封城、生活正常，且學校持續實體上課的國家。政府與民間團體的夥伴關係是抗疫成功的關鍵，「捐贈1萬片口罩給斯郡政府，就是這種夥伴關係的最佳例證。」

舊金山灣區台灣商會代表林政原、張嘉周及周憶貞，以及現任會長周信結都前往參加捐贈儀式。周信結表示，響應「台灣能幫助」（Taiwan can help），在美國的台灣人民熱烈行動，積極捐款，購買防疫用品送給美國各地區，協助當地社區抑制新冠肺炎病毒的擴散。

包括斯郡議會副議長帝馬丁尼Jim De Martini、莫德斯度市議員Doug Ridenour、Kristi Ah You，以及多位市府官員都到場觀禮。當地主流媒體Modesto Bee也前往報導。

台灣 灣區 舊金山

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