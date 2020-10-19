大選加州提案多 中文研討會解析內容

包括佛利蒙市議員邵陽等社區領袖，都參加2020大選加州提案中文解析會。以有根據的論點，分析提案利弊。（記者李榮／翻攝）

11月3日就是美國 大選，選民大多已經收到郵寄選票，但除了總統及地方議員代表的選舉以外，還必須針對許多提案投票，但提案非常多、文字也複雜難懂，讓很多華人移民不知所措。

多個華裔 組織18日下午聯合舉行「2020大選加州 提案中文解析會」，邀請不同背景華裔專家與社區領袖詳細解說其中多項提案，透過正反兩方的陳述，讓華裔選民更了解提案內容，進一步在選票中表達自己的聲音。

「2020大選加州提案中文解析會」由Young American Policy Advocates（YAPA）、美國翰林文教基金會、Civic Leadership USA（CLUSA），以及在美國推動公民參政有百年歷史的婦女選民聯盟（League of Women Voters）聯合舉辦。CAPA、SVCA及APAPA組織共同協辦。

當天由多位專家力求中立解說今年加州令人矚目的12項提案，分析每個提案的背景、財政影響以及支持者和反對者的觀點、競選經費來源。同時在會中分析投票結果可能帶來的影響，並接受民眾的提問。在灣區以中文為主舉辦大規模選舉提案分析，由於今年華人投票氣氛熱絡，更顯意義。

當日參加的有康曲柯士達社區大學區委員李建、佛利蒙市議員邵陽、薩拉度加市議員趙嬿、New Haven聯合學區委員王耀明、社區領袖孫曉光等。婦女選民聯盟提供利弊分析，專家也對華裔關心的第15號、第16號、第20號、第21號等幾大提案著重解析。

討論會原先預定為兩小時，但後來因為提案眾多、且正反兩方意見熱烈，一直到超過時間都還未能結束。特別是與加稅有關的多項提案，以及影響華裔甚大的第16號提案，正反兩方都花很多時間解釋，供華裔做判斷的標準。主辦單位製作中文利弊分析視頻（lwv-swscv.org/ChineseProsAndCons），供民眾快速了解各項提案的支持與反對相關意見。

「2020大選加州提案中文解析會」另外在10月24日晚上7至9時還有第二場，有興趣者可直接至lwv-swscv.org/ChineseProsAndConsWebinars網頁報名。