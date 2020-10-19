Niche評選美國最佳網路高中 榜首在灣區

洛斯蓋圖高中所在的洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區，獲Niche選為加州最佳公立高中學區。（取自臉書）

理財網站Niche公布最新加州 最佳公立高中學區 和美國 最佳網路高中兩項排名，兩項排名的榜首都在灣區。

Niche公布的2021年加州最佳公立高中學區，冠軍由洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District）蟬聯，它同時也是Niche加州最安全學區第三名，和加州師資最優良學區第五名。

除了洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區，灣區被評為加州最佳公立高中學區前十名的學區，還有第二名的巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District）、第五名的山景城-洛斯阿圖聯合高中學區（Mountain View-Los Altos Union High School District）和第十名的田默派斯聯合高中學區（Tamalpais Union High School District）。

被Niche評為美國最佳網路高中排行榜第一名的史丹福網路高中（Stanford Online High School），從全美380所網路高中脫穎而出，無論在學生學業表現、多元性、師資和大學預備課程方面都獲得最高評分，一年學費約2萬4000元，學生畢業率為100%。史丹福網路高中同時也是Niche加州最佳私立大學預科高中第一名，和加州最佳STEM高中第三名。