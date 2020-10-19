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4年來改革有限 臉書還沒準備好應對2020大選

編譯組／灣區18日電
各界認為，臉書尚未做好應對2020大選準備。(取自網路)
各界認為，臉書尚未做好應對2020大選準備。(取自網路)

2016年美國總統大選，俄國特工與其他單位濫用臉書平台，企圖操縱選舉。臉書不斷堅稱他們已學到教訓，不再提供錯誤訊息、壓制選民及破壞選舉的管道，但對社群網路來說仍有長路要走，儘管公司已耗費數億元修改規則並加強保護，但四年來改革有限，臉書尚未做好應對2020大選準備。

臉書早期投資人、矽谷創投家麥克納米(Roger McNamee)表示，就臉書目前規模而言，他擔心社群網站處理選舉活動不當，對民主與國家安全造成危險。

臉書執行長查克柏格9月在臉書貼文，說今年選舉不同以往，強調臉書致力鼓勵投票，並移除選舉不實訊息，保護民主人人有責。

但過去當臉書被利用成為惡意散播訊息平台時，臉書主管群似乎就措手不及，沒人預料有人會利用臉書作為謀殺與自殺直播平台、煽動種族情緒、推廣癌症假療法或企圖誤導選舉。

臉書雇用外部檢查人員、增加政治性廣告限制，刪除數千個「從事不實行為」(coordinated inauthentic behavior)帳戶、頁面和群組，包括以惡意手段發表政治言論的假帳戶與群組，加貼警示並採取措施限制誤導性貼文。臉書發出聲明，自2016年以來，選舉發生變化，臉書也有變化，為選舉與投票內容制定政策，有更多人才與技術來保護平台，改善內容政策且加以執行。

這些行動無疑促使臉書如今處於比四年前更佳位置，但不代表已準備好，儘管有嚴格限制，暴力網軍仍利用臉書進行組織。分析師預估，今年臉書營運淨利將為232億元，現在全球有27億用戶。「臉書崛起(Facebook’s Rise)」作者柯克派崔克(David Kirkpatrick)認為，臉書優先考量的是公司成長，而非減少傷害，這點不太可能改變。

華盛頓州選出的民主黨眾議員賈雅帕爾（Pramila Jayapal）稱，聯邦迄今仍讓臉書自主運作，缺乏問責只會加強臉書的權力。若平台目標設計以用戶為重點，設定警示標籤的作用有限。她認為，臉書已做了些事情，顯示它明白所處角色定位，但還是做得太少，也做得太遲了。

臉書 社群網站 投票

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