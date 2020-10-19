總統大選在即 注意辦別假消息

網路信息發達，讓人難以在大量的信息中分辨真假。如今總統大選在即，候選人的選情瞬息萬變。各種政治的假消息、陰謀論也滿天飛。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦論壇，邀請了專家學者來講述目前網路上的種種政治假信息，號召民眾注意甄別。

前資深媒體人、PBS記者赫奇（Cameron Hickey）目前就在研究信息透明化的項目。他表示，假信息是具有傳染性，也是危險的。但是也要區分，有的假信息是無意造成的，英文叫做「Misinformation」，有的則是故意造成的假信息，則是「Disinformation」。散播仇恨的言論、垃圾新聞、傳言陰謀論等等都在網路時代處處可見。

他舉例說，有一類的假消息就是使用舊照片來說現在的事情。像是有一些孩子被關押的照片，就是在川普的邊境政策爆發爭議、拆散家庭的時候在網路上廣傳。但是其實那張照片是歐巴馬時代的舊照。

此外，投票方面的陰謀論信息也非常多，尤其是涉及郵寄選票方面。赫奇說，網路上有傳言說有些郵寄選票會被「扔掉」，或者在網路上就會有照片顯示一堆選票出現在某地，引起很多關注。選舉方面還有許多「陰謀論」，包括操控選舉（rigging the election）等。

研究假消息的非盈利機構First Draft的研究員美森（Jacquelyn Mason）則用了副總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）作為例子。她說，賀錦麗在2019年參選總統提名戰時，以及在2020年成為白登的副總統搭檔時，都有許多網路傳言在謠傳賀錦麗的黑人 、國籍出身造假。但是很快，臉書就會在相關的假消息上做標記，顯示該內容具有虛假成分。

她也另外舉了一個賀錦麗的假消息例子，就是一幅賀錦麗的馬賽克（Mosaic）畫像，然後文字說這個馬賽克是眾多被賀錦麗起訴後遭到關押的非裔男子的合輯。賀錦麗曾經擔任金山檢察長和加州 總檢察長，任內的確有過爭議性的決定。但是美森說，那個馬賽克畫像中，使用了許多重複的頭像，但是給人印象就是賀錦麗曾經起訴導致了許多黑人男子被關押。

如果民眾在網路發現假消息，可以考慮向一些研究機構舉報。網址是：https://www.junkipedia.org/tips/misinfo。