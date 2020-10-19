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5G iPhone被嘲落後 「無法說服消費者」

編譯組／矽谷電
蘋果的iPhone 12 Pro Max 是本周發布的4款5G新機中的旗艦，起價1099元，最高要1399元。圖中的12 Pro Max右下方的的較小圓點，就是新增的LiDar感應器。(取自Apple官網)
蘋果的iPhone 12 Pro Max 是本周發布的4款5G新機中的旗艦，起價1099元，最高要1399元。圖中的12 Pro Max右下方的的較小圓點，就是新增的LiDar感應器。(取自Apple官網)

蘋果本周發布四款新的5G iPhone，最初的反應不見熱烈。在中國大陸，新機被中國消費者嘲笑。在美國，華爾街的分析則說，蘋果未能說服消費者為什麼要花1000元去買新機。不過，新機在大陸進行預購時，蘋果用戶還是很忠心，捧場換機者不少。另外，華爾街也有分析師說，仍然看好新iPhone可為蘋果創造增長。

一名大陸消費者在微博上說，5G手機已不新鮮，iPhone比人落後。而且iPhone 12沒有什麼新功能。最重要的是，蘋果竟然不再提供充電器，等於要人吃飯卻沒有筷子。又有大學生用戶說，無論如何， 她已習慣了蘋果的操作系統，因此仍然打算用自己的iPhone 8換一支iPhone 12 Mini。

新iPhone在大陸接受預購，第一天就有230萬人預購，反應不錯。中國是iPhone重要市場，令年第二季，iPhone在中國的銷量大增225%。是蘋果第二季收入增加、擊敗疫情的重要原因。

在美國，分析師關心新iPhone的售價，兩款iPhone Pro機，起價都在千元以上。iPhone 12 Pro起價999元(即1000元)，儲藏量較多的要1099元和1299元。iPhone 12 Pro Max 起價更要1099元，儲存量較多的要1199元和1399元。分析師認為， 兩款Pro機的最大新意是新增的LiDar感應器，可提高攝影功能。但一般消費者對攝影沒有高要求，因此蘋果實在無法說服消費者為什麼要花1000元去買新機？

高盛銀行的分析師荷爾(Rod Hall)說，新機對用戶來說實在沒有什麼好處。5G機最大好處是提高速度，但美國絕大部分地區的5G通訊還沒有建立起來。所以對用戶來說，新機實在沒有什麼好處。

不過也有分析師說，5G iPhone對蘋果中長期的增長有好處。摩根史坦利的胡柏蒂(Katy Huberty)說，蘋果2021年的iPhone銷量可提高至2億2000萬支。她將蘋果股價提高至136元。

Cowen的分析師桑卡(Krish Sanker)說，新機有助iPhone擴大中國市場。因為華為晶片被禁運，必影響華為在中國的占有率，而蘋果正好用5G iPhone攻占市場。

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