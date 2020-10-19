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白人李爾德 選華埠議員勤學國粵語

記者李晗／舊金山報導
李爾德從國語學到粵語。（記者李晗／攝影）
李爾德從國語學到粵語。（記者李晗／攝影）

包括華埠在內的舊金山第三選區，今年將舉行市議員換屆選舉。參選人之一的白人李爾德（Danny Sauter）不僅擁有一個像模像樣的中文名字，他也勤學中文，從國語學到粵語。

李爾德目前是一個非盈利社區中心聯網的機構主任，聯網中有七個舊金山社區中心，包括華埠的金美輪堂（Cameron House）。他也說，自己在參選市議員之後，越發了解華埠，對於華埠的歷史有了更深一層的尊重。

在大學期間，李爾德輔修中文，學了三年的國語。他也在2009年前往中國天津度過暑假。「那太棒了，」李爾德回憶起自己的大學修讀中文的經歷。他說主修商科輔修中文的兩個選擇差別很大，但是自己很喜歡，也在天津度過了美好時光。

李爾德也笑著說，十年前自己搬來舊金山的時候，以為這裡可以有很多機會鍛鍊自己的國語。結果他發現舊金山的華人區還是講粵語為主。現在他特別去學校學習粵語，每周去上課。

「我一開始學粵語的時候非常掙扎」，李爾德說。他舉例像是學數字的發音的時候，說「一」和「二」的時候，國語的發音他知道是yi和er，但是在粵語裡卻是ya和yi，令他非常困惑。他也說，居住在第三區內，與華埠很近，所以有必要學習這麼語言，同時作為民選官員，能夠直接與社區居民溝通也非常重要。

舊金山議員選舉，有不少人都是參選多次之後才勝出。李爾德對此回應說，自己不能再坐等四年，因此選擇本次參選，有「急迫性」（urgency）。他提到自己曾經在北岸區想要開設一個農夫市場，結果在申請許可上遇到重重困難，這也就萌生了他想要參政、帶來改變的想法。李爾德本次挑戰的是金山政壇的老將、知名度甚高的佩斯金（Aaron Peskin）。

第三區內長者人數眾多，李爾德對此也非常關心。他說區內眾多長者，而且大多集中在華埠，但是單論平均長者所獲得的撥款和資源卻不夠。他認為應該確保區內的長者非盈利服務機構能夠獲得撥款。

李爾德雖然是政壇新人，但是獲得不少團體的背書支持。其中包括華裔民主黨協進會（CADC），YIMBY Action等。

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