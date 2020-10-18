挺20號提案 李少敏：反方論據禁刊手冊

李少敏呼籲選民堅定支持20號提案。（圖片由李少敏提供）

加州 第20號提案領導委員會成員及灣區總監李少敏（Frank Lee）於17日向本報表示，法官同意提案支持方的論據，禁止反對方把「謊言」一樣的內容刊登於選票及選民手冊上，即不能亂說20號提案會「增加州監獄 囚犯人數及費用」，以及「把此類犯人監禁很長時間」等。

李少敏說：「反對方把這謊言作為廣告要點，非常卑劣！幸好我們早有防範，準備了20號提案支持方反駁聲明 （Rebuttal Statement in support of Prop 20），放在選民手冊上。」

李少敏表示，實際上，加州第20號提案不會送任何人去州監獄，通常只會有兩種處理方法。

一、若案情並不嚴重，法官可酌情把犯人送去「改造」（diversion/rehabilitation），例如送去戒毒所。戒毒成功後，當事人更可申請「消除重罪紀錄」 （expunging the felony record）。這是「極為寬大、取得平衡」的做法。

二、若犯人屢教不攻，便會被送往本地拘留所，費用比起州監獄大為減少。而且，很多犯人因此改過，往後有更好的生活。一些犯人後來更感謝拘捕他們的警察 ，使他們有機會入獄得到改造，重獲新生。

李少敏呼籲選民支持加州第20號提案。他說：「任何社會都必須有法治，使大家能安居樂業，加州現在卻是這方面最差的五個州之一，舊金山更在財產罪案（property crime）方面是全國最差的大城市。自由不等於讓人任意妄為，加州47號提案於六年前通過後，徹底失敗，民怨沸騰，偷竊／搶掠及暴力罪行不斷發生，治安每况愈下，是時候要制止了！」

李少敏提醒：有人近期冒充警察，四處發送「警察選民指南」（Cop's Voters Guide），叫人投票反對加州20號提案。

李少敏說：「我們要馬上澄清，不少人已在投票。如果你看看，在加州官方選民手册反駁對方的信，是由李少敏及Eric Nunez（加州警署署長聯會會長）聯署的，便知道加州警隊是支持此案的主力之一。警界最少出了兩百萬元支持此項提案，占相當的比重，怎會反對？」

李少敏指出，每名警察聯會都有詳細的名字，請選民不要被冒認的人或組織所誤導，堅定宣揚支持20號提案的信息，這對加州前途極為重要。