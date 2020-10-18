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反16號提案組織示威 庫比蒂諾百人響應

記者江碩涵／庫比蒂諾報導
華人草根組織16日晚間舉行「反對Prop.16特權法&讓馬丁路德夢想實現」實體示威活動，南灣庫比蒂諾有百餘位民眾到場支持。（華人草根組織提供）
華人草根組織16日晚間舉行「反對Prop.16特權法&讓馬丁路德夢想實現」實體示威活動，南灣庫比蒂諾有百餘位民眾到場支持。（華人草根組織提供）

華人草根組織16日晚間在南、北加州四個地點舉行「反對Prop.16特權法、讓馬丁路德夢想實現」的實體示威活動，南灣庫比蒂諾也有百餘位民眾到現場支持聲援，參加的不少學生在現場發表感想。

一位致力於孩童與家長教育權並能說西語、英語與法語的社區領袖Tessie Crosby表示，她自己從委內瑞拉一無所有地來到美國，靠著自身努力、學習三種語言，並在美國完成自己的夢想，1996年的209號民權法案通過後，讓每個人都能在法律的保護下，不受歧視，被平等地對待。

但如今第16號提案，卻讓各族裔之間發生分裂與互相怨懟。Tessie Crosby說，每個人都應該憑藉著自己的努力而爭取想要的人生，而不是因為特定的族裔而可以獲得上學與工作機會。

住在聖荷西的小學三年級學生Reese Dunn表示，第16號提案對白人和亞裔都相當不公平，即便努力也無法得到應有的對待，且第16號提案也會讓加州分裂，使得不同膚色的族裔會互相憎恨，甚至傷害非裔、西語裔的人們，因為外界將不會信任他們的成就是靠自身努力而得來，反而會認為他們就是靠膚色才得到這些成果。

私立學校Challenger School小學五年級學生Sophie Lu表示，每個學生都認真學習，因此大學錄取的時候應該被公平對待，而不是用膚色就否定了入學的機會，每個個體都應該被更平等地對待。

華人草根組織表示，東灣核桃溪市16日晚間曾邀請當年推動209號民權法案的共同作者庫斯特里德（Glynn Custred）出席，他鼓勵大家站出來反對第16號提案，維護1964年通過的聯邦平權法，避免因第16號提案通過而造成的新一輪的種族隔離。

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