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「屋崙─阿拉米達市計畫」8改善要點 將大大省時

記者黃少華／屋崙報導
賴燕屏每周六在富興中心二樓屋崙華埠商會門口設置攤位講解計畫細節。（記者黃少華／攝影）
賴燕屏每周六在富興中心二樓屋崙華埠商會門口設置攤位講解計畫細節。（記者黃少華／攝影）

屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）—阿拉米達市進出計畫」的環評報告已經出爐。曾任阿拉米達縣縣議員長達十年的專案社區聯絡員賴燕屏（Alice Lai-Bitker）從17日起，每周六早上11時至下午2時，在富興中心二樓屋崙華埠商會門口擺設攤位，向商戶和居民解釋這項計畫。公眾也可以前往這個攤位填寫意見卡。

這項計畫由加州公路局和阿拉米達縣交通委員會制定，牽涉到880公路匝道改道，六街、七街所有進出阿拉米達市的車輛和路線規畫，對緩解華埠至阿拉米達市通道的交通壓力影響重大。住在阿拉米達市的居民，如果要上高速公路甚至往返舊金山，必須要經過Posey和Webster過海隧道，交通擁堵，高峰時段要花上比平時多兩倍的時間才能到達目的地。

計畫有八項改善工程要點（可參照配圖的8個編號）：

1、重新調整州際980號公路積臣街的出口匝道，五街的一段將會重建；

2、新建Posey隧道右轉上積臣街北行入口匝道的「馬蹄鐵」U型匝道；

3、拓寬880公路北行屋崙出口匝道，拆除880公路北行百老匯街出口匝道，重建六街作為多模式交通道路（屋崙與華盛頓街之間）；

4、七街重新畫線和改進沿線的道路交匯處；

5、麥迪遜街重新畫線於四街和六街之間改為雙向行駛，積臣街於五街和六街之間改為單向行駛；

6、屋街重新畫線作為多模式交通道路（於三街和九街之間增加雙線單車專用道）；

7、重新調整五街與百老匯街和六街與百老匯街的道路交匯處；

8、改善現有的百老匯街和積臣街入口匝道。

不過，這項計畫也有被屋崙華埠商家詬病的地方。Harrison街至積臣街之間七街路段，以及百老匯街至屋街之間的6街路段，將有150個停車位被減掉，對華埠商家的經營造成衝擊。

賴燕屏解釋，這些停車位暫時減少之後，將來會在其它地方補充上去。而減少停車位的路段，將拓寬行車道和單車線，有助於緩解交通壓力。

20日下午5時30分至晚上7時30分，這項計畫將召開線上公聽會，採納商戶和居民意見。公眾可登錄網站www.OaklandAlamedAaccessProject.com，或致電（510）880-4195參加。

計畫有八項改善工程要點。（記者黃少華／攝影）
計畫有八項改善工程要點。（記者黃少華／攝影）

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