「屋崙─阿拉米達市計畫」8改善要點 將大大省時
「屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）—阿拉米達市進出計畫」的環評報告已經出爐。曾任阿拉米達縣縣議員長達十年的專案社區聯絡員賴燕屏（Alice Lai-Bitker）從17日起，每周六早上11時至下午2時，在富興中心二樓屋崙華埠商會門口擺設攤位，向商戶和居民解釋這項計畫。公眾也可以前往這個攤位填寫意見卡。
這項計畫由加州公路局和阿拉米達縣交通委員會制定，牽涉到880公路匝道改道，六街、七街所有進出阿拉米達市的車輛和路線規畫，對緩解華埠至阿拉米達市通道的交通壓力影響重大。住在阿拉米達市的居民，如果要上高速公路甚至往返舊金山，必須要經過Posey和Webster過海隧道，交通擁堵，高峰時段要花上比平時多兩倍的時間才能到達目的地。
計畫有八項改善工程要點（可參照配圖的8個編號）：
1、重新調整州際980號公路積臣街的出口匝道，五街的一段將會重建；
2、新建Posey隧道右轉上積臣街北行入口匝道的「馬蹄鐵」U型匝道；
3、拓寬880公路北行屋崙出口匝道，拆除880公路北行百老匯街出口匝道，重建六街作為多模式交通道路（屋崙與華盛頓街之間）；
4、七街重新畫線和改進沿線的道路交匯處；
5、麥迪遜街重新畫線於四街和六街之間改為雙向行駛，積臣街於五街和六街之間改為單向行駛；
6、屋街重新畫線作為多模式交通道路（於三街和九街之間增加雙線單車專用道）；
7、重新調整五街與百老匯街和六街與百老匯街的道路交匯處；
8、改善現有的百老匯街和積臣街入口匝道。
不過，這項計畫也有被屋崙華埠商家詬病的地方。Harrison街至積臣街之間七街路段，以及百老匯街至屋街之間的6街路段，將有150個停車位被減掉，對華埠商家的經營造成衝擊。
賴燕屏解釋，這些停車位暫時減少之後，將來會在其它地方補充上去。而減少停車位的路段，將拓寬行車道和單車線，有助於緩解交通壓力。
20日下午5時30分至晚上7時30分，這項計畫將召開線上公聽會，採納商戶和居民意見。公眾可登錄網站www.OaklandAlamedAaccessProject.com，或致電（510）880-4195參加。
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